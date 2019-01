Buiten de deur ontbijten in trek

Hoewel ontbijten tegenwoordig voor de meesten vanzelfsprekend is, ontstond pas tijdens de late middeleeuwen bij de adel de gewoonte om de dag te beginnen met een hapje. In de lagere klassen was ontbijten een ‘voorrecht’ van zieken en ouderen; zij dienden aan te sterken in hun slaapvertrekken. Het zou nog tot de 18de eeuw duren eer een full English breakfast, genuttigd in een eigen parlour, in zwang raakte.