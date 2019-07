Buiten eten: deze vijf gerechten (en een drankje) neem je makkelijk mee

Bereiding:

Zeef voor het deeg de bloem boven een schoon werkblad. Hussel en wrijf de boter door de bloem; er moeten stukjes boter zichtbaar blijven. Maak een kuiltje in het midden en schenk hier de eidooier in. Meng alles tot een glad deeg en kneed dit tot het soepel is.



Veeg het deeg bij elkaar en maak er een dikke, platte schijf van. Verpak het in plasticfolie en leg het 30 minuten in de koelkast.



Vet een rechthoekige taartvorm (35 x 12 centimeter) in met gesmolten boter.



Bestuif het werkblad met bloem. Rol het deeg uit tot een rechthoek met een dikte van een halve centimeter. Bekleed er de taartvorm mee. Laat het deeg een stukje boven de rand uitsteken, omdat het tijdens het bakken krimpt.



Zet de met deeg gevulde taartvorm 20 minuten in de koelkast. Verwarm ondertussen de oven voor tot 180 graden Celsius.



Bedek de deegbodem met bakpapier en vul hem met gedroogde bonen of rijst. Bak hem 15 minuten. Verwijder dan de bonen en het bakpapier en bak hem nog 5 minuten.



Haal de taartbodem uit de oven en verlaag de oventemperatuur naar 160 graden Celsius.



Klop in een mengkom de room, eieren, mosterd, kaas en het zeezout door elkaar tot alles goed gemengd is. Leg de asperges in een hittebestendige kom, schenk er zoveel kokend water over dat ze net onder staan en blancheer ze 20 seconden. Giet het water af en spoel de asperges af onder de kraan. Laat ze goed uitlekken. Leg ze in de taartvorm en schenk het roomeiermengsel erover.



Bak de taart 45 minuten, of tot de bovenkant van de vulling lichtbruin en net stevig is. Haal de taart uit de oven en laat hem in de vorm afkoelen. Serveer de taart warm of op kamertemperatuur.



Je kunt deze taart veilig in de vorm vervoeren, gewikkeld in een schone theedoek. Snijd hem pas tijdens de picknick aan. De taart kan het best dezelfde dag nog worden gegeten, maar je kunt hem in een luchtdicht afgesloten bak ook een nacht in de koelkast bewaren. Serveer de taart dan de volgende dag op kamertemperatuur.