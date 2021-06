Burgemeester gooit prijswinnend restaurant dicht, nadat eigenaar is aangevallen: ‘We lijden schade’

UPDATE/VIDEO Burgemees­ter sluit bekend Feyenoord-café na explosie, kroegbaas verbijs­terd

5 mei Feyenoord-café ’t Haantje in Rotterdam-Zuid is op last van burgemeester Aboutaleb voor twee weken gesloten. Aanleiding is de explosie die vannacht een deel van het eetcafé vernielde. De eigenaar is verbijsterd. ‘Eerst vernielt een dwaas m'n zaak, en nu moet ik ook nog dicht.’