Burger King stopt met plastic speeltjes in Engeland na actie Ella (9) en Caitlin (7)

De speeltjes bij kindermenu’s zijn al jaren vaste prik bij de ketens, die momenteel poppetjes van My Little Pony en Transformers aanbieden. Ella en Caitlin vonden dat het wel wat minder kon met al dat plastic en verzamelden maandenlang handtekeningen van gelijkgestemden.



Met succes, melden Britse media groot: Burger King doet de speeltjes in Engeland in de ban. McDonald’s wil ze gaan vervangen door gratis eten of boekjes, aldus lokale media. Het zou 320 ton aan plastic afval per jaar schelen.

In deze video vertellen de meisjes over hun actie (tekst gaat verder onder de video):

In Nederland blijven Burger King en McDonald’s de speeltjes voorlopig wel aanbieden bij respectievelijk het King Jr Meal en Happy Meal. ,,Dit is een lokaal initiatief”, zegt Esther van der Graaf, marketingmanager van Burger King in Nederland, over het besluit van haar Britse collega's. Ze sluit niet uit dat dit ook in Nederland gaat gebeuren, maar vooralsnog zijn er geen plannen voor. ,,We praten veel met elkaar”, zegt Van der Graaf. Persoonlijk is ze wel enthousiast. ,,Heel gaaf wat ze doen.”



In een wereldwijd bedrijf nemen sommige sommige landen een voortrekkersrol op zich, legt Van der Graaf uit. ,,In dit project heeft Engeland deze rol op zich genomen en dat is onderdeel van onze organisatiebrede commitment om plasticgebruik te verminderen.”



Volgens de Burger King-woordvoerder werken andere landen hard om te bekijken wat ze kunnen doen om niet-biologisch-afbreekbare plastic speeltjes uit te faseren in de komende jaren.

Leesboekje

Bij McDonald's doen ze naar eigen zeggen andere dingen om de plasticberg te verkleinen. ,,McDonald’s heeft onlangs de ballonnen vervangen door papieren maskertjes’’, meldt woordvoerster Eunice Koekkoek. ,,Daarnaast kiezen wij voor stappen om verantwoorde keuzes in het Happy Meal makkelijker en leuker te maken om voor te kiezen. Zo bieden we sinds juni altijd groente of fruit in het Happy Meal.”



Verder maakt het bedrijf ‘op grote schaal stappen’ met tests om verpakkingen te verminderen, verduurzamen en 100 procent recyclebaar te maken. ,,Bovendien bieden wij sinds januari de keuze tussen een speeltje of een leesboekje.”

Rietjes

De bekende ketens ondernemen meer om verspilling tegen te gaan. Toch gaat het niet altijd goed: de nieuwe papieren rietjes die McDonald’s vorig jaar introduceerde in Engeland ‘om het milieu te beschermen’ blijken niet recyclebaar te zijn. De plastic exemplaren waren dat wel.