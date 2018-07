Burrito bowl

Bereidingswijze:

- Meng in een bakje de ingrediënten voor de marinade.

- Doe de kipfilets in een kom en voeg de marinade toe.

- Dek de kom af en zet in de koelkast. Zelf laten we de kipfilet minimaal 30 minuten marineren.

- Ondertussen kook je de rijst volgens de bereidingswijze op het pak.

- Snipper de rode ui en snijd de tomaten in blokjes.

- Gril de kipfilets in een grillpan of op de barbecue totdat ze helemaal gaar zijn van binnen.

- Snijd de kipfilets vervolgens in stukjes.

- Verdeel de rijst, rode ui, tomaten, sla, kip, mais en eventueel wat zwarte bonen over twee borden.

- Schep lekker wat guacamole, crème fraîche en geraspte kaas over het geheel.