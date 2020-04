Café-eigenaren optimistisch over kans op voortbestaan

Buurtcafés

Bakker van De CaféKrant zegt dat ondernemers er rekening mee moeten houden dat de einddatum nog niet is vastgesteld. ,,Het einde nog niet in zicht.” Een grote zorg is het stilliggen van de sportwedstrijden in het hele land. Dat raakt de kroegen ook. Het is in sommige gebieden een groot deel de omzet. ,,Daarbij moeten we niet vergeten dat er - zodra we open mogen - inkopen moeten worden gedaan", schrijft een ondernemer in een reactie. ,,Veel producten gaan over hun houdbaarheidsdatum. Dus ik denk dat de kleine buurtcafés het moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden tot september, wanneer de nieuwe competities beginnen.”