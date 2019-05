Cafés bieden niet alleen een glas bier, maar ook een goed verhaal

Biersommelier Fiona de Lange reisde heel Nederland door voor haar nieuwe boek Cafés. Ze zocht naar cafés waar je terecht kunt voor een goed glas bier én een goed verhaal. Ze selecteerde er 250. Maar eigenlijk is dat nog weinig, vindt De Lange. Als je het echt goed wilt doen, zou een boek met 1250 cafés meer recht doen aan de verscheidenheid binnen de Nederlandse horeca, schrijft de biersommelier in de inleiding van haar boek.

Per café geeft ze in haar boek aan waarvoor je er langs kunt gaan. Voor het proeven van bier, extra aandacht voor bier bij gerechten en of het café in een winkelgebied zit, dichtbij natuur of musea en of er muziek in het dna van het café zit. Zoveel kroegen bezoeken is een garantie voor een goed verhaal, maar hoe kijkt de biersommelier erop terug? En hoe kijkt zij aan tegen het verdwijnen van 690 cafés in de afgelopen vier jaar?

Volledig scherm Cafés van Fiona de Lange. © © Raldo Neven, Henri Boer Wat is je het meest opgevallen tijdens het schrijven van het boek?

,,Wat ik vooral heb gezien is dat in veel cafés echt een ziel ziet. Daarmee bedoel ik dat je ziet dat er veel passie en inzet in zit. De eigenaar ís het café, zeg maar. Dat voel je dan ook heel erg bij binnenkomst, een enorme gastvrijheid. Zo kun je ook de Nederlandse cafécultuur wel omschrijven: enerzijds heel industrieel, hip en met veel speciaalbier, anderzijds rustig en heel huiselijk. Het staat dichtbij je en is meer een verlengstuk van de huiskamer. Tegenwoordig is het meer een beleving dan alleen maar een drankje drinken.”



Na die 250 cafés te hebben bezocht, wat was het hoogtepunt?

,,Het is lastig te zeggen, een echte favoriet heb ik niet. Ik vond wel het Taphuys heel leuk want dat is heel vernieuwend. Daar tap je je eigen bier en betaal je per druppel. Zo kun je je eigen proeverij houden met vrienden of gewoon eerst een biertje proeven zonder een heel glas te hoeven bestellen. Daarnaast vond ik ook een aantal cafés met bijzondere verhalen."

Welk verhaal is het je het meest bijgebleven?

,,Café Morshuis in Overijssel was tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderduikadres. Zij hebben de ruimtes waar mensen ondergedoken zaten heel goed benut. Toen de eigenaar vroeg of ik iets leuks wilde zien, drukte hij op een knop en kwam er een koelkast vol bier uit het plafond. Die zat dus verstopt in zo'n ruimte. Ik vind vaak de verhalen van cafés belangrijker dan het bier. Ook de biercultuur in Den Helder vond ik bijzonder om te zien. Ik kwam daar aan en dacht eerst dat de tap kapot was. Hij zat namelijk helemaal onder het stof. In het volgende café was dit ook zo. Toen kwam ik erachter dat vrijwel niemand daar van de tap drinkt, iedereen drinkt bier uit de fles. Het is daar heel nautisch en ruw, dat is mooi om te zien.”

Hoe heb jij tijdens je zoektocht gemerkt dat het aantal cafés afneemt?

,,Ik heb er ‘maar’ 250 bezocht, dus ik heb het niet heel erg gemerkt tijdens het werken, maar ik zie dat vooral de buurtcafés verdwijnen. Door de populariteit van speciaalbieren en de formules van nieuwe cafés moeten ook de bruine kroegen en buurtcafés met iets nieuws komen. Je ziet dat sommige cafeetjes iets toevoegen om nieuw publiek te trekken. Zo nodigen cafés leesclubs uit voor een boekenavond of zoeken ze contact met bejaardentehuizen om bewoners uit te nodigen voor een biertje. Als de cafés die het moeilijk hebben wat ‘completer’ worden, kunnen ze het redden.”