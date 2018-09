Cafetaria komt met nieuwe delicatesse: frikandelcarpaccio

Wie met het idee kwam, weet ze niet meer. ,,Erg, hè? We hebben wel vaker met zijn allen overleg om nieuwe dingen te verzinnen. Het idee voor de frikandelcarpaccio bedachten we in de zomer. Toen hebben we ook die foto gemaakt. Afgelopen vrijdag hebben we hem op Facebook gezet en in het weekeinde al gelijk de eerste exemplaren verkocht.’’ De frikandelcarpaccio kost 5,75 euro en kan voor de liefhebber ook met een ander sausje bereid worden.



Jeanine en Angelique maken komende maandag een frikandelcarpaccio in de zaak: Jeanine: ,,We vinden het leuk om allerlei nieuwe dingen uit te proberen. Sommige schotels slaan aan, anderen niet. Ons publiek vindt het altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen.’’