Camembert van Jumbo uit de schappen gehaald vanwege listeria

Restaurant Awards Collega’s roepen De Librije in Zwolle voor 6e jaar op rij uit tot beste restaurant van Nederland

12:08 Driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle is voor de zesde keer op rij door vijfhonderd Nederlandse chefkoks uitgeroepen tot ‘Beste Restaurant van Nederland’. Hiermee blijft de Librije de enige ongeslagen winnaar in een categorie van de Restaurant Awards.