Carnaval? Eet geen frikandel maar boterhammetje

De alcohol vloeit rijkelijk tijdens carnaval. De alcohol wil echter niet altijd even goed vallen, maar met deze tips kan het in ieder geval niet aan het eten liggen. Weetje: extra vette happen zijn nergens voor nodig.

Allereerst is het niet verstandig om op een lege maag te gaan drinken, aangezien alcohol sneller wordt geabsorbeerd als je maag leeg is, luidt het advies van Voedingscentrum. ,,Gezond eten is ook in deze periode belangrijk'', stelt voedingsdeskundige Patricia Schutte. ,,Mensen denken vaak dat je vet moet eten tegen een kater maar alcohol breekt niet sneller af als je dat doet.''



Ook koffie helpt niet, zegt Schutte. ,,Het is wel goed om een bodempje te leggen, maar je kunt beter goed warm eten. Ontbijt en lunch goed en neem liever brood met margarine en kaas dan een frikandel. Dan krijg je genoeg vet binnen, zeker als je er ook nog melk bij drinkt.''

Eieren

Een pan vol gebakken eieren eten na het feesten is ook al geen goed plan, zegt de voedingsexpert. ,,Het is nooit bewezen dat dat helpt tegen een kater. Net zomin als antikaterpilletjes. Ook daarvoor is geen bewijs dat ze helpen.''

Wat wél helpt, is voldoende drinken. En dan niet bier, want dat werkt vochtafdrijvend, maar thee of water voordat je in je eerste pintje hapt. ,,En het is ook goed om tijdens het carnaval vieren af te wisselen. Dus tussendoor een water te nemen. Dan krijg je genoeg vocht binnen, je voelt je de volgende dag beter omdat je dan minder alcohol drinkt.''

Op zoek naar inspiratie voor een goede bodem? Probeer deze Hollandse kost, boerenkool met worst:

Of ga voor deze ro­mi­ge zalm­wraps met avo­ca­do:

Ingrediënten voor 4 personen:

- 2 rode uien

- 1 rode paprika

- 320 g Atlantische zalm in water in blik

- 2 el traditionele olijfolie

- 1 avocado (eetrijp)

- 8 tortillawraps

- 75 g veldsla

- 200 g zuivelspread bieslook light

Bereiding:

- Snijd de ui in halve ringen, de paprika in reepjes en de zalm in stukjes.

- Verhit de olie in een koekenpan en bak de ui en paprika 2 minuten. Meng de zalm erdoor en verwarm 2 minuten.

- Snijd de avocado overlangs doormidden. Verwijder de pit en schil de vrucht.

- Snijd het vruchtvlees in plakjes.

- Besprenkel de plakjes avocado met limoensap. Zo blijft het vruchtvlees mooi groen.

- Verwarm de tortillawraps volgens de aanwijzingen op de verpakking.

- Bestrijk de wraps met de zuivelspread.

- Verdeel de veldsla, zalm met groenten en de avocado erover.

- Rol ze op en leg ze op een schaal.