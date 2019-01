Cas: Heel Holland Bakt heeft het bakbeest in mij losgemaakt

Hij is geen ochtendmens. Daarom viel eerder de keuze tussen bakker of onderwijzer worden op het laatste. Toch moet Cas Wolters ook nu vaak vroeg op. Van zijn woonplaats Lerop (bij Roermond) naar Pabo De Kempel in Helmond is het anderhalf uur reizen, met achtereenvolgens de fiets, de trein en te voet. ,, In het begin moest ik eraan wennen dat mensen mij herkenden. Ik kwam er toen achter hoeveel mensen naar het programma kijken. En ik vind de positieve reactie ontzettend fijn.”



De Limburger heeft als kind wel wat moeten overwinnen. Nu staat hij zelfbewust in het leven: ,,Ik ben Cas, ik ben doof en dat maakt allemaal niks uit.”