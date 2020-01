Cas Pikaar (23) van Doyy is volgens Michelin de sterrenkok van de toekomst

Waarom doe ik dit? Met tranen in de ogen staat hij achter het fornuis. Hij twijfelt. En staat onder grote druk. ,,Nou, dan ga je toch weg. Naar huis. Maar ik zou het wel dom vinden." Het moet Yuri Wiesen (één ster, Wiesen, Eindhoven) of Jan Sobecki (twee sterren, Tribeca, Heeze) zijn geweest die hem een paar jaar terug eens flink de les las. Twee top-chefs onder wier vleugels Cas Pikaar (nu 23) het vak leerde.



Spijt dat hij toen niet naar huis is gegaan, heeft hij geen moment. Nu staat naast hem een award in de vorm van een Michelin-ster. De restaurantgids reikte dit jaar, naast de sterren, voor het eerst de Young Chef Award uit in Nederland, voor jonge chefs die net hun kookcarrière zijn begonnen.