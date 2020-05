Champagneproducenten in problemen, ook al ploppen de kurken vaker nu we meer thuis zijn

De champagne blijft in de opslag, omdat de vraag is ingestort. De brancheorganisatie, die samenwerkt met de Franse overheid, vergelijkt de ineenstorting met een depressie in oorlogstijd. De verloren verkopen kosten de champagne-industrie dit jaar in totaal omgerekend meer dan 1,7 miljoen euro, meldt CIVC aan persbureau Reuters. Vorig jaar verkochten champagneproducenten nog een recordaantal van bijna 300 miljoen flessen, dit staat gelijk aan een bedrag van 5 miljard euro.

Volgens de champagneclub kan de daling nog vele jaren langer duren. ,,Wanneer iemand zijn baan verliest of een familielid verliest, willen zij dat natuurlijk niet vieren. Dit zal ons dus zeker nog enkele jaren gaan treffen’’, stelt co-voorzitter Maxime Toubart.

Forse verkoopdaling

Het leed is nog niet geleden. De betrokkenen houden rekening met een verkoopdaling van 75 procent in april en mei. Co-voorzitter Jean-Marie Barillere voorspelt dat zij tot het einde van het jaar onder de gemiddelde verkoop zullen blijven, inclusief de feestdagen. ,,We hopen dat het zal verbeteren als de horeca weer opent en mensen terugkeren naar het normale leven, maar het is moeilijk te zeggen hoe snel dat gebeurt’’, zegt hij.



Mede door de stijgende werkloosheid in Amerika, een belangrijke exportmarkt in de champagne-industrie, zal een opleving van de verkoop niet snel komen, stelt de CIVC. ,,We bereiden ons voor op moeilijke tijden’’, aldus Barillere.

Quote Volgens Moët Hennessy Nederland is het op dit moment kommer en kwel David van Steenderen, sommelier

Verkoop in Nederland

Volledig scherm Door de coronacrisis mag een deel van de druivenoogst dit jaar niet gebotteld worden tot 2022. © Shutterstock Sommelier David van Steenderen, eigenaar van het gelijknamige wijnbedrijf en restaurant Vineum, vindt de kwestie lastig te beoordelen. ,,Ik durf wel te zeggen dat er minder champagne verkocht is doordat de horeca nu dicht is.’’ Volgens hem is het nog te vroeg om te kijken naar de verkoop van heel 2020.



,,Misschien dat de economie weer herstelt en mensen weer champagne gaan kopen. Maar Moët Hennessy Nederland zegt dat het op dit moment kommer en kwel is. Doorsnee Nederlanders grijpen nou eenmaal niet snel naar champagne, daarnaast is de champagne van Moët Hennessy best aan de prijs.’’ Van Steenderen denkt dan ook dat er meer aan de hand is dan je op het eerste oog ziet.

Thuisconsumptie

Volgens het Nederlandse retailbedrijf Champagne Shop is er in de thuisconsumptie juist een stijging te zien bij de verkoop van champagne. ,,Mensen willen nog steeds champagne drinken en dat doen ze nu thuis’’, stelt de woordvoerder van het bedrijf.

Hij stelt dat het klopt dat er in de horeca normaliter meer champagne wordt gedronken, maar dat zijn leverancier Moët Hennessy Nederland hem heeft toevertrouwd dat er een gigantische stijging in verkoop is te zien. ,,En dat zie ik ook in mijn eigen omzetcijfers terug, we hebben het nog nooit zo druk gehad.’’

Volgens sommelier Van Steenderen lijdt de thuisconsumptie inderdaad niet onder de coronacrisis en heeft de wijnapp Vivino dit jaar ook een grote omzet gedraaid. Maar of dit ook het gemiste volume in de horeca compenseert? ,,Dat betwijfel ik. Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, verkoop ik normaal gesproken elk twee weken 36 flessen, nu is de verkoop van champagne nihil.’’

Prijzen

De prijs van sommige champagnes zou later dit jaar kunnen dalen als producenten hun overschotten willen verkopen. Ook de Spaanse cava-producenten verwachten zwaar weer door de crisis, maar de Italiaanse proseccomakers zien een hogere omzet.