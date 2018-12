Chaotische Liesbeth verlaat Heel Holland Bakt

Ze begon nog zo vrolijk aan de eerste opdracht. Een tulband moest ze maken. ,,Hé, merry Christmas", riep de ondernemer Liesbeth vrolijk in de camera. ,,Ik ga een gersttulband maken. Echt heerlijk.”



Vrolijk kerstfeest roepen, dat was wel een beetje raar, want tijdens de opnamen waren de bomen nog groen. Presentator André van Duin probeerde de kerstsfeer continu te verhogen door een veel te grote rode muts met witte pompon op te zetten en 'ho, ho, ho’ te roepen.



De kandidaten deden mee: student Vincent droeg een kersttrui en student Cas had een rood strikje bij zijn witte overhemd uitgekozen. Hanneke uitte haar liefde voor Chris Rea's bekende kerstsong waarin hij achter het stuur kruipt om naar huis te gaan.



In het begin van de eerste opdracht pufte Liesbeth al een beetje. Een groene snijplank belandde op haar hete plaat en smolt tot moes. Jurylid Robèrt van Beckhoven wist net op tijd grotere ongelukken te voorkomen. ,,Moderne kunst", relativeerde ondernemer Liesbeth lachend. Terwijl André van Duin zong van witte wantjes in de sneeuw klopten, kneedden en stompten de kandidaten de negen kandidaten in op hun deeg.

Vol zelfvertrouwen

Sommigen hadden nooit brood gebakken. ,,Dat haal ik bij de bakker. Nog veel lekkerder ook", zei korporaal Anna. Ontwerper Maroeska was vol zelfvertrouwen. ,,Ik ben echt een broodbakker.”



Zo makkelijk als Maroeska het deed lijken, was het niet voor de Kim, de pedagogisch hulpverlener. Haar deeg rees voor geen meter. Anna probeerde haar nog te helpen. ,,Rees hij thuis wel?” ,,Tot over de rand", antwoordde een vertwijfelde Kim bij wie de tranen prikten. ,,Ga dan niet bij de oven zitten kijken, dat helpt niet”, zei Anna. ,,Het is toch mislukt.” ,,Dat weet je niet.”

Maar een tulband bakken is inderdaad moeilijk. Het uiterlijk viel mee. Robèrt van Beckhoven vond de vulling van Kims baksel lekker, maar het deeg had meer mogen rijzen. Daar moet ze meer op oefenen, luidt zijn oordeel na afloop. Kim: ,,Ik baal gewoon van mezelf, ik heb nog een broodcursus gedaan."



Die van Liesbeth zag er lekker kerstig uit, vond jurylid Janny van de Heijden. ,,Een soort ufo”, vond André van Duin. Een fraai tafereeltje, met boompjes erop. Maar helaas: te flauw. In een tulband hoort óók zout. ,,Dat heb ik er niet ingedaan", reageerde een onthutste Liesbeth.



De andere deelnemers kregen ook best kritiek. Studiecoördinator Kim had een wat rijkere versie mogen maken. Het was tenslotte de bedoeling een verwenbrood te maken. Vincent zat goed met de smaak, maar had ook meer vulling mogen gebruiken.



Zelfs voor Maroeska, die zelfverzekerd stond te bakken en een goede beoordeling kreeg, had de jury nog een tip. ,,Misschien had iets gaarder gekund”, zei Janny van der Heijden. En door de spijs had geen boter gehoeven. Dan krijg je - wegdrijvende spijs - aldus Robèrt van Beckhoven. ,,Die boter smeer je er later op.”



Iets kan er wel lekker uitzien, zei Hanneke, die tot haar verbazing goed scoorde, maar dat is niet alles. ,,Uiteindelijk gaat het om de binnenkant. Broden zijn net mensen”, filosofeerde ze naar afloop lachend.

Mogelijk nog moeilijker was de tweede opdracht. Bij deze technische opdracht moesten de deelnemers Paris-Brest maken, vernoemd naar een wielerrace. ,,Een lastige opdracht”, Robèrt van Beckhoven, waar soezenbeslag en banketbakkersroom een hoofdrol speelde.

Vooral die soezen zijn niet makkelijk. Sommigen raakten er niet van in paniek, zoals Cas. Maar Liesbeth... ,,Ik heb geen idee wat ik moet doen.” Het deeg van Anna bleek veel te nat en was niet in een ring te spuiten. ,,Mag ik nog wat melk”, vroeg ze daarom maar aan André van Duin. ,,Ik zal kijken of er nog wat in de koe zit.”

Verbrande soezen van Liesbeth.

Heel verdrietig

Quote Hij is niet gaar en dan is het ook niet lekker Robèrt van Beckhoven Nicole, teamleider in de zorg, scoorde een prima beoordeling voor haar tulband en heeft zelfs tijd om anderen te helpen. Studiecoördinator Kim bijvoorbeeld, die per ongeluk de eieren al door haar beslag bleek te hebben gegooid. ,,Sorry meid.” Het beslag dat ze erna maakte, was mogelijk nog minder goed. ,,Dit is heel verdrietig. Dat wordt een ritje naar huis.”



En Liesbeth? Die was afwisselend in paniek en aan het lachen. ,,Ik maak nooit botercrème", zegt ze met een vies gezicht. ,,Vierhonderd gram boter gaat erin!”



Die van Kim en Liesbeth bleken ook de minst geslaagde exemplaren van de dag. Die van Liesbeth is het nét niet. En aan die van Kim is te zien dat de bakker weinig ervaring heeft met soezendeeg, oordeelde Janny van der Heijden. ,,Hij is niet gaar en dan is het ook niet lekker", zei Robèrt van Beckhoven met een gezicht waarvan de spijt afdroop. De Franse baksels van Hanneke is de winnaar, die van Vincent eindigde op nummer 2.

Het spektakelstuk gaf de doorslag. De bakkers moesten iets spectaculairs maken waarin lichtjes zijn verwerkt.



Daarin slaagde Cas met vlag en wimpel. Hij noemde zijn besneeuwde kerk van koek en met gebrandschilderde ramen ‘Halleluja’ en dat was ook was de andere bakkers en de jury zeiden toen ze hem zagen. Vakmanschap. Knap werk. Een triomf.



Ook Maroeska maakte een fantastische taart. Ze maakte rozen, die ze uitholde en waar ze lichtjes in stopte. ,,Je kunt zien dat je in concepten denkt”, zei jurylid Janny van der Heijden. Ze werd de afgelopen tijd bekritiseerd omdat ze al een kookboek heeft uitgebracht, maar ze is naar eigen zeggen op bakgebied nog een beginner. Aan haar taart was daarvan niets te merken. Een briljant idee, mals deeg en 'gewoon een heel goeie taart’ kreeg zij als opmerkingen van de jury.

Die van Liesbeth valt tegen. Robèrt van Beckhoven is onverbiddelijk. ,,De soesjes zijn niet gevuld en die wel zijn gevuld zijn wat zwakjes van smaak. Er is te veel fout gegaan. Dit is niet echt een voldoende.



,,Heel jammer”, vond Liesbeth. ,,Het was oergezellig met iedereen. Ze zijn supergoed allemaal.” Daarom zei ze tegen Maroeska toen die haar omhelsde. ,,Het is mijn eigen schuld.” Het was voor haar moeilijk om haar kop erbij te houden, zei ze na afloop. ,,Het was elke keer zo'n chaos in mijn hoofd.”



Maroeska werd de meesterbakker van de week. ,,Dit is zo fijn”, verzucht ze. ,,Echt.”