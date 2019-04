Charlie en Alex proeven hun hondenvoer graag zelf: ‘Het smaakt prima’

Het maaltje dat honden in hun voerbak vinden is vaak van slechte kwaliteit, stelden Charlie en zijn vrouw Alex een jaar of drie geleden vast. De ingrediënten zijn volgens hen bijvoorbeeld een stuk slechter dan die in voedsel voor mensen.



Een goede reden om een eigen merk te beginnen, vond het stel uit Shrewsbury in Engeland. De eerste stap was het bereiden van maaltijden in hun eigen keuken. Met verse, voedzame ingrediënten van hoge kwaliteit, net zoals hun kinderen Tom, Johnnie en Ben die ook krijgen. Hun jongens zijn nu 13, 11 en 8 jaar oud.



Het experiment liep al snel uit de hand. Eerst bereidden ze alleen maaltijden voor de honden van vrienden, maar hun bedrijf groeide dusdanig dat ze hun baan konden opzeggen. Nu koken professionele chef-koks de maaltijden en bemoeien voedingsdeskundigen zich met de voedingswaarde. De hardlopers van Different Dog zijn lamsstoofpot, gestoofd rundvlees, kippenstoof en kalkoenhaché.



De gerechten zijn zo lekker, dat het Britse koppel met liefde de eigen smaakpapillen inzet. ,,We proeven het eten voor de honden dat we ontwikkelen graag zelf’’, zegt Charlie tegen de website Shropshire Star. ,,Het smaakt prima, ook voor mensen.’’