Charmeoffensief Plus: populaire groente en fruit goedkoper

,,Groente en fruit vormen een belangrijk onderdeel van een gezond eetpatroon en moeten voor iedereen betaalbaar zijn’’, zegt Rianne van Beek namens Plus Supermarkten. De producten waar het om gaat zijn alledaags: broccoli, paprika’s, appels, komkommers, tomaten, courgettes, elstar-appels en champignons. Ze krijgen een opvallende paarse sticker. De verlaging gaat vandaag in. Waren de groenten en fruit te duur? Volgens Van Beek niet. Ook lijden de producenten niet onder deze verlaging. ,,De inkoopprijs blijft hetzelfde.’’ Gaan de prijzen van andere producten dan omhoog als compensatie? Ook daarvan is volgens de woordvoerder geen sprake. ,,Nee, dat is niet het geval.’’ Het supermarktconcern neemt volgens haar genoegen met een lagere marge. ,,We willen een statement maken’’, aldus Van Beek.

Verlaging van 20 procent

De verlagingen maken de btw-verhoging ruimschoots goed, zegt de Plus-woordvoerder. ,,De verlagingen zijn forser dan 3 procent. Het gaat om gemiddeld een verlaging van 20 procent.’’ Enkele voorbeelden: handperen conference gaan van 1,84 voor 1,69 per kilo. Broccoli van 1,01 voor 0,79 per 500 gram, komkommer: van 1,02 voor 0,69 per stuk, bloemkool van 2,89 voor 1,89 per stuk, avocado van 1,33 voor 0,99 per stuk, handappelen Elstar van 1,94 voor 1,79 per kilo.

Het is goed gevonden, vindt retailexpert Paul Moers. ,,Maar het is ook een noodzakelijke stap. Plus blijft hangen op een marktaandeel van 6,4 procent en dat is jammer, want het concern verdient meer. Plus heeft een duidelijke positionering met lekker eten. Maar: ze zijn hartstikke duur.’’



Met dit charmeoffensief hoopt Plus meer mensen naar binnen te lokken, vermoedt Moers. ,,Je ziet dat Jumbo vorig jaar de grote winnaar was en Lidl wordt steeds meer een quality discounter waar je verantwoord vlees kunt kopen. Die twee ketens maken het de rest vreselijk lastig.’’