Cheesecake met aardbeien

Bereidingswijze:

- Bekleed de bodem van een springvorm van 20 centimeter met bakpapier.

- Vet de randen in met een bakspray.

- Maal de boterkoekjes fijn in een keukenmachine.

- Voeg de gesmolten boter bij de koekjes en roer om, zodat de kruimels een beetje vochtig worden.

- Verdeel de kruimels over de bodem van de springvorm en druk deze goed aan met een lepel.

- Zet de bodem in de koelkast zodat deze alvast iets op kan stijven.

- Mix de roomkaas met de suiker en de zure room luchtig.

- Voeg al mixend de slagroom en het zakje Klopfix bij de roomkaas.

- Mix net zolang tot het een luchtige massa is geworden, net als stijfgeklopte slagroom. Klop ook vooral niet te lang. De slagroomversteviger zorgt voor versteviging van de taart, dat is nodig omdat deze niet gebakken wordt.

- Giet de vulling op de koekjesbodem en laat de no bake cheesecake een nachtje opstijven in de koelkast.

- Marineer ook alvast de aardbeien.

- Was ze en verwijder de kroontjes.

- Halveer grote aardbeien en doe ze in een kom.

- Verdeel 1 eetlepel suiker en 1 theelepel vanille extract over de aardbeien.

- Roer het even om en zet het afgedekt weg in de koelkast.

- De suiker zal smelten met de aardbeien en de vanille geeft een heerlijke smaak.

- Voor het serveren verdeel je de gemarineerde aardbeien over de cheesecake.

- Snijd in punten en serveer meteen.

- Je kunt de cheesecake ongeveer 3 dagen bewaren in de koelkast.