Cheesecake met appel en kaneel

Bereiding:

- Verwarm de oven op 170 graden.

- Hak de speculaasjes fijn in de keukenmachine. Smelt 70 gr boter en schep door de koekkruimels. Verdeel dit mengsel over de bodem van een springvorm bekleed met bakpapier. Druk aan met een lepel en zet zolang in de koelkast.

- Klop de roomkaas en suiker met de mixer romig en voeg een voor een de eieren toe. Voeg de kaneel toe en mix nog even door. Verdeel het mengsel over de koekbodem en bak 50 min in de oven. Laat vervolgens afkoelen en opstijven in de koelkast.

- Maak ondertussen de karamelsaus: Verwarm de suiker met een eetlepel water in een steelpannetje zonder te roeren. Als de belletje lichtbruin zijn gekleurd dan voeg je voorzichtig de room en boter toe en blijf roeren.

- Schil en snijd de appels in blokjes. Bak deze in een pan met een beetje boter tot ze een beetje zacht zijn, je kunt eventueel ook nog een beetje kaneel en/of suiker toevoegen.

- Verdeel het appelmengsel over de cheesecake en bestrooi met fijngehakte pecan en giet de karamelsaus erover.