Cheesecakes: Olympische sporters aten ze eeuwen geleden al

Koken & etenDol op cheesecake? Je bent niet de enige. Sporters kregen in de achtste eeuw voor Christus - bij de allereerste Olympische Spelen al cheesecake om verzekerd te zijn van voldoende energie. Olympiërs gebruiken nu andere bronnen van energie, maar misschien maken ze vandaag wel een uitzondering, want het is wereldwijd Cheesecake Dag.

Romig, een beetje fris en lekker zoet. Cheesecake is een favoriete taart voor veel mensen. De eerste vorm van een taartje dat leek op cheesecake dateert uit 2000 jaar voor Christus. In Griekenland, op het eiland Samos, zijn vormen gevonden waarin kaas zou zijn gebakken. Er is bewijs gevonden dat atleten cheesecake kregen bij de eerste Olympische Spelen in 776 voor Christus om krachten op te doen. De recepten van toen zijn wel een beetje anders dan die van ons: er zat bloem, tarwemeel, honing en kaas in.

Lees ook PREMIUM Deze olijfolie uit de supermarkt komt als beste uit de test

Citroen cheesecakejes met mangosaus Wie heeft ooit gezegd dat een cheesecake groot moet zijn? Deze kleintjes zijn makkelijk te maken en uit te delen.

Volledig scherm Citroen cheesecakejes met mangosaus. © Eatertainment

New York style cheesecake met chocolate chip cookies Wie hieraan weerstand kan bieden, is een heel grote. De roemruchte New York cheesecake vindt zijn oorsprong in New York! Het verschil zit in de bereiding: in plaats van het laten opstijven in de koelkast, wordt deze cheesecake gebakken in de oven.

Volledig scherm New York style cheesecake met chocolate chip cookies. © Eatertainment

No bake citroen cheesecake met frambozensaus De naam zegt het al: deze versie hoeft niet in de oven. De citroen en frambozensaus maken hem lekker fris en de speculaasbodem is lekker zoet.

Volledig scherm No bake citroen cheesecake met frambozensaus. © Eatertainment

Romige cheesecake Oreo trifle Het is meer een dessert dan een taart, maar de verse roomkaas maakt dat deze variant toch in het lijstje thuis hoort. En bovendien: de vorm is niet zo belangrijk. De romige smaak van de kaas en de knapperige structuur van de koekjes zit erin. Lepelen maar.

Volledig scherm Romige cheesecake Oreo trifle. © Eatertainment

Sinaasappelcheesecakeglaasjes met mango Nog een cheesecake uit een glas: deze versie heeft kandijkoeken op de bodem en een frisse mango-sinaasappelsmaak. Makkelijk om vooraf klaar te maken als je gasten krijgt.

Volledig scherm Sinaasappel cheesecake glaasjes met mango. © Eatertainment

Miljuschka heeft een versie met aardbeien. Ook heel erg lekker:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.