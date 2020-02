Chef-kok Michiel hoeft geen Michelinster: Dan wordt het zo stijf

,,Ik ben er geboren. Meer valt er niet over te zeggen. Ik ben opgegroeid in Vleuten en Maarssenbroek. Ik was een slechte leerling en werd zelfs een klas teruggezet. Met privélessen ben ik met zes zevens geslaagd voor de mavo. Toen mocht ik naar de koksschool, want ik wil al koken sinds ik me verstaanbaar kon maken.”



,,We hadden thuis een cassettefabriekje, Box Music Holland. We namen op in een studio: muziek, taalcursussen, van alles. Mijn moeder was de drijvende kracht. Mijn broertje en ik stonden in de productie: tape in de cassette spoelen, in een doosje stoppen, plasticje eromheen. Per cassette kregen we een cent, dus hoe sneller we het deden, hoe meer we verdienden. Daar heb ik geleerd wat hard werken is.”