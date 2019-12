Chef-kok over kerstbox van AH: ‘Het is veel lastminutewerk’

En is het wat?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. Producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: en, is het wat? Ditmaal test chef-kok Severine Meijer de Allerhande Kerstbox.

Wie alle kerststress de baas wil zijn, kan gaan voor de Allerhande Kerstbox. Net als voorgaande jaren levert de supermarktketen een box aan de deur met daarin alle ingrediënten voor een viergangenmenu. Scheelt je weer bedenktijd en frustraties die daarmee gepaard gaan, zo promoot Albert Heijn.



Voor 55 euro heb je een box voor twee personen. Voor vier man ben je 75 euro kwijt. Ben je met meer mensen, bestel je ook meer boxen. Is dat het geld waard? Dat beoordeelt chef-kok Meijer van de Horeca Academie Den Haag op basis van de recepten, ingrediënten en de moeilijkheidsgraad: is het een beetje te doen? Ook voor de niet-helden in de keuken?

Last-minute

Volledig scherm Runderlende met homemade peperroomsaus. © Koken&Eten AH heeft een viergangenmenu samengesteld. Wie de box aanschaft, serveert dit jaar met kerst warmgerookte zalm met groene asperges en spinaziedressing. Daarna geroosterde paprika-tomatensoep en als hoofd gebraden runderlende met homemade peperroomsaus. Met als bijgerechten romanesco met hazelnoten en rozemarijnaardappeltjes. Het toetje is een cheesecake met gekarameliseerde ananas en lemon curd.



Chef kok Meijer ging aan de de slag met de recepten. Het vergt behoorlijk wat lastminutekookwerk, vindt zij. ,,De soep en het dessert kun je prima voorbereiden. Dat geldt niet voor de zalm en biefstuk. Als je de biefstuk met aardappels en romanesco warm wilt serveren, zal je op de avond zelf tussen de gangen door aan de slag moeten.’’

Veilig

AH heeft gekozen voor een klassiek menu. ,,Het is meer gericht op welbekende smaakcombinaties die bij elkaar passen dan op creativiteit’’, meent Meijer. ,,Ze spelen daarmee op veilig. Ik snap ook wel waarom ze dat doen. Je kiest toch voor gerechten die iedereen lekker vindt: een beetje zalm, biefstuk, tomatensoep en cheesecake.’’

Seizoen

Opvallend is dat veel groenten niet echt bij het winterseizoen passen. ,,Waar zijn de spruiten, waar is de pastinaak?’’ vraagt Meijer zich af. ,,De tomatensoep had ook een winters pastinaaksoepje kunnen zijn. De zalm met asperges voelt ook als een typisch voorjaarsgerecht. Met een begeleidende zuurkoolsalade was dat al anders geweest. Voor de cheesecake had ik geen ananas, maar compote van cranberries gebruikt.’’

Ingrediënten

Het kant-en-klare stuk warmgerookte zalm is van goede kwaliteit, vindt Meijer. ,,Voor wat meer eenheid op je bord zou ik zelf de spinaziedressing iets frisser maken met wat extra olie, citroen en tuinkers. Anders is het vooral de zoute zalm die de boventoon voert.’’

De runderlende is het eerste gerecht waarbij de chef een beetje kerstgevoelens krijgt. De peperroomsaus met laurier zorgt voor winterse smaken. Met het bakken van de biefstuk gooit AH je wel enigszins in het diepe, vindt Meijer. ,,Het bakken van biefstuk behoeft ervaring. Heb je dat niet, adviseer ik de volgende bereidingswijze: laat de biefstuk 20 minuten op kamertemperatuur komen. Braadt het vlees aan beide kanten aan in de lichtbruine boter. Gaar het daarna verder in de oven met behulp van een kernthermometer. Dat scheelt weer qua timing.’’

Oordeel

Zou chef-kok Meijer de box aanraden? ,,Je betaalt natuurlijk voor gemak, maar ik vind niet alles even gemakkelijk. Ik had het leuk gevonden als AH een soort SOS-handleiding mee had gegeven. Het zijn vier gerechten, maar waar begin je nou mee? Ik denk dat als je de cheesecake en de soep vooraf maakt, het goed te doen is. De romanesco kun je eventueel als koude salade serveren. Anders is het veel lastminutewerk. Zeker samen met het bakken van het vlees kan dat zorgen voor stress.’’

Voor 25 euro per persoon kun je ook terecht bij een eetcafé, zegt Meijer. ,,Dan heb je geen rommel en ook geen stress, maar de vraag is: vind je dat gezellig? Als je liever thuis blijft en geen zin hebt om een menu samen te stellen, is dit een prima alternatief.’’

