Chef-koks gaan gratis aardappelen uitdelen

De heren willen de oer-Hollandse aardappel in de spotlights zetten en serveren daarom een 'gastronomisch aardappelmenu' in hun piep(er)kleine pop-uprestaurant. ,,Het restaurant is zó klein, dat er maar één persoon per keer in kan, net als bij een peepshow'', vertelt initiatiefnemer Samuel Levie van Food Cabinet.

Driegangenmenu

Het idee daarachter is dat de volle aandacht naar de drie gerechten gaat. ,,Freek en Guillaume serveren drie kleine gangen, geen hapjes, wel echt aardappelgerechtjes: voor, hoofd en na.''

Waarom de pieper? ,,Vooral jonge mensen eten steeds minder aardappel, ze kiezen liever voor rijst of pasta'', aldus Levie. ,,Terwijl de pieper zo'n mooi Hollands product is waar je veel mee kan. Dat willen we laten zien.''



Zoals het een peepshow betaamt, sta je na tien minuten weer (voldaan) buiten. Reserveren kan niet, langslopen en aanschuiven wel, al zijn de plekken beperkt beschikbaar. De Piepershow is open op vrijdag 14 september (12.00 - 20.00 uur) en zaterdag 15 september (12.00 - 18.00 uur) aan de Oudezijds Achterburgwal 27. Verzekerd zijn van toegang? Via Instagram worden de komende dagen enkele toegangskaarten met een tijdslot weggeven.