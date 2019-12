Chef van het jaar Bahadoer gaat voor derde Michelin-ster: ‘Elke dag gas erop!’

Video Waarom de ene avocado keihard is en de volgende bruine pulp

11:08 Het is elke keer weer een verrassing: de ene keer is je avocado zo hard dat je er een ruit mee in kunt gooien, de andere keer is hij zo rijp dat je vooral bruine pulp aantreft. De voedselliefhebbende YouTubers van Foodbusters gingen op zoek naar het geheim van de perfecte avocado.