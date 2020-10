Chefkok restaurant Huson kan de vraag naar zelfgemaakte limoncello amper aan

Made in 010 Jeroen Ballot maakt furore met zijn Rotterdam­se limoncello: ‘Zo sterk dat ‘ie nooit bevriest’

16 juni Rotterdamse, ambachtelijk gemaakte limoncello. Dat was wat horecaondernemer en culinair adviseur Jeroen Ballot (60) voor ogen had. Inmiddels zijn de LimonGERSo en de likeuren Natte Nel en Hete Willy van zijn merk LekkerT gewilde dranken. Ballot maakt alles met de hand in zijn eigen keuken.