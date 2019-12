Chili con carne is dit jaar het meestgezochte recept van Nederland

Wat zijn de recepten waar Nederlanders het afgelopen jaar het meest naar zochten? En wat zegt dat over ons? Op verzoek van deze site zocht Google uit waar we dit jaar benieuwd naar waren. Verrassing: chili con carne blijkt het meestgezochte gerecht.

Het is een interessant lijstje dat het databedrijf heeft opgesteld, vindt ook culinair historicus Lizet Kruyff. ,,Het is een heel leuk lijstje. Gisteren moest ik studenten van de HAS in den Bosch vertellen wat ik typisch Nederlands eten vond. Ik kwam uit op kapsalon, nasi rames, pizza, en nog zo wat, maar inderdaad de chili kan er nog wel bij.’’

Dit is de lijst van Google: 1 chili con carne

2 poke bowl

3 gado gado

4 pasta pesto

5 rode kool

6 zoete aardappel

7 pad thai

8 spaghetti carbonara

9 zoete aardappel

10 mac and cheese

11 hartige taart

12 groene asperges

13 chinese kool

14 boeuf bourguignon

15 chocolate chip cookies

16 American pancakes

17 kip kerrie

18 broccoli rijst

19 panna cotta

20 carrot cake

Als Kruyff de categorieën uitsplitst, dan ziet ze dat er veel studentenkost bij zit. ,,Nummer 1, chili, maar ook nummer 2 poké bowl, 4 pasta pesto, 8 spaghetti, 10 mac and cheese, 11 hartige taart en 17 kip kerrie zijn echt van die gerechten die snel klaar en goedkoop zijn.’’ Verder is er behoorlijk wat ‘bakwerk voor beginners’, signaleert de culinair historica: hartige taart op 11, chocolate chip cookes op 15, American pancakes op 16, panna cotta op 19 en carrot cake op 20.

Behoorlijk groot is het aantal gerechten dat laat zien dat mensen een abonnement op een groentebox of -tas hebben genomen maar géén idee hebben wat ze met die groente moeten doen. ,,Of ze willen iets nieuws proberen en het is zo gezond’’, aldus Kruyff. Neem gado op 3, pasta pesto op 4 en de populaire zoete aardappel op 6. Ook Chinese kool en broccolirijst vallen in die categorie.

Salades

Het valt Kruyff verder op dat er geen salades bij zijn. En dat een aantal zoekopdrachten ook van beginners komt die voor het eerst zelf iets in de keuken willen gaan proberen. ,,Of van mensen die iets hebben gelezen maar geen recept in huis hebben van dat gerecht. ,,Het valt me op dat er veel vers wordt gezocht en veel groentes: internationaal of fusion. Mensen willen graag veel zelf doen. Dit is dus de Nederlandse keuken anno 2019.’’

We durven wat in de keuken, vermoedt de culinair historica. ,,En eigenlijk staat er maar drie keer iets van vlees benoemd: chili con en niet chili sin carne; boeuf bourguignon en kip kerrie. Hoewel andere recepten zich ook lenen voor toevoeging van vlees of vleesvervanger, vind ik dat wel opvallend. Ik denk ook dat het iets over de leeftijd van de zoekers zegt: die schat ik onder de 40.’’

Er ontbreekt ook wel wat aan deze top, vindt Kruyff. ,,Waar zijn de soepen? Kunnen we dat allemaal al, ouderwetse soepen maken zoals tomatensoep, champignonsoep, erwtensoep? Of willen we dat niet meer misschien, is dat ouderwets?’’ Een ander raar dingetje is dat de zoete aardappel er twee keer in staat: los als zoekterm en met de toevoeging ‘recept’.

Amerikanen