Chocolade van 118 jaar oud onder de hamer

De boerenoorlogchocolade is niet de enige oude chocolade die het veilinghuis de laatste tijd heeft helpen verkopen. In juni gingen negen repen uit de Eerste Wereldoorlog bij CJM Assets onder de hamer. Die maakten deel uit van een serie memorabilia en brachten in totaal 3000 pond (circa 3400 euro) op. De chocolade in het blik dat nu wordt verkocht is gebroken, maar de chocolade zit er nog allemaal in, aldus Paul Cooper. ,,Het ziet er niet meer zo mooi uit, maar het bevat nog een vleugje chocoladegeur.’’