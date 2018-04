Chocoladefans misleid door verpakking M&M's

De Reclamecodecommissie heeft Foodwatch in het gelijk gesteld in een klachtenprocedure tegen het chocolademerk, zo maakt de voedselwaakhond vandaag bekend. Tijdens de procedure moest Mars toegeven dat er minder hazelnoten (9 procent) dan pinda's (16 procent) in de mix zaten. In de opsomming van de ingrediënten op het etiket was niet duidelijk vermeld dat er geen sprake was van een fiftyfiftyverdeling.