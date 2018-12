Chocoladekoning Kees Raat deelt zijn geheimen

Je ruikt de winkel in de Warmoesstraat al voor je hem binnenstapt. Het is de geur van chocola, waar Metropolitan vol mee ligt. Enorme brokken chocola met noten, brownies, hagelslag en bonbons - met smaken als chipotle, gember en bloedsinaasappel - maar ook bier, zeep, thee en likeur, allemaal van cacao.



Verder natuurlijk Raats beroemde ijs, poffertjes, wafels, stroopwafels, macarons, meringues en taarten.



Chocolatier Kees Raat zit aan een tafeltje in de smalle zaak. Hij is net terug van vakantie: een bluestour in het zuiden van de VS. ,,Het was geweldig. Ik hou van alle soorten muziek, zolang het maar van goede kwaliteit is. Dat ontwikkel je naarmate je ouder wordt en dat werkt net zo met eten."



,,Je gaat als volwassene niet naar K3 luisteren en zo wil je na je twintigste ook geen slechte, goedkope chocola als een Koetjesreep." Raats creaties zijn dus volwassen van smaak en altijd bijzonder.



Het Parool noemde hem in 2009 'die van de bonbons met balsamicoazijn, sambal of roze peper.' ,,Ik werd er in de jaren negentig om uitgelachen en nu is het mainstream geworden."