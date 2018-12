Chocolademix favoriet, taaitaai neemt in populariteit af

Restau­rants uit het Groene Hart in culinaire gids Gault&Millau

19:26 Restaurant Bij Robbert in Bodegraven, van chef-kok Robbert Goedhart, is opgenomen in restaurantgids Gault&Millau. De zaak heeft 13 punten van de twintig behaald. Het is een van de nieuwe namen uit het Groene Hart op de lijst van de prestigieuze gids, die vol staat met beoordelingen van verschillende eetgelegenheden. Ook restaurant De Florijn in Nieuwerbrug is nieuwkomer op de lijst en heeft 12 punten toebedeeld gekregen.