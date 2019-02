Chocoladerepen: aantal smaken explodeert en smaken steeds raarder

,,Moet je proeven”, glundert Paul van Dijk. ,,Deze is ook bijzonder.” Op het oog verraden de aangesneden stukjes chocolade op zijn schoteltje in niets hun onstuimige karakter. Het spul heeft echter nauwelijks de tong geraakt of de hele mond staat in lichterlaaie. ,,Dit is een reep met 0,3 procent Carolina Reaper”, lacht Van Dijk, terwijl er om hem heen naarstig wordt gezocht naar bluswater. ,,Uitgeroepen tot de heetste chilipeper ter wereld.”



Het kan nog veel gekker, weet Van Dijk, die voor chocoladeverkopers.nl de aardbol afspeurt naar bijzondere repen. Wat te denken van die Taiwanese reep met garnalen, limoenblad, citroengras en galangawortel; een garnalencurry in een chocoslof. ,,Of neem deze reep van het Oostenrijkse Zotter, met een ganache van kaas.”

Eenmaal uit de wikkel dringt de weeïge fonduewalm al snel de neus binnen. Van Dijk: ,,Kaas en chocola is op zich een geniale combinatie. Alleen niet in een houdbare reep.”



Exotische buitenbeentjes? Misschien. Maar het kan de aandachtige consument niet zijn ontgaan dat de onorthodoxe smaakcombinaties de laatste jaren ook in de Nederlandse supermarkt aan een opmars bezig zijn. Sinaasappelpindakaas. Gin-tonic-kruidnoten. Komkommerprik. Geen plek in de grootgrutter echter waar zo lustig buiten de lijntjes wordt gekleurd als het chocoladeschap.



Op zich is die innovatiedrang niet nieuw, zegt chocolatier Marc Willemse. ,,In bonbons wordt van oudsher geëxperimenteerd met - inmiddels geijkte - smaaktoevoegingen als kers, munt of likeur. Maar in repen is het een nieuwe ontwikkeling.” Van Dijk: ,,De laatste tijd is het geëxplodeerd. Het wordt steeds raarder.”