Christian leefde een maand op wit brood en energiedrankjes: ‘Ik voelde me koortsig’

Het is bijna twee jaar geleden dat Christian Weij uit Ede geregeld zijn ontlasting naar een lab stuurde. Om te controleren wat het effect van zijn voedsel was op de bacteriën in zijn darmen.



Het onderzoek toen was de basis voor het nieuwe boek van Weij, Verrot gezond, dat komende zondag wordt gepresenteerd tijdens het Rotzooi Fermentatiefestival 2019 in Ede. Het is geen dieetboek, maar een rode draad om je eigen bacteriën in je darmen te vriend te houden, zo zegt hij daarover. En om dat te bewerkstelligen, zou je vooral veel gefermenteerd eten moeten verwerken in je dagelijkse menu. Want dat was de conclusie van zijn diëten en onderzoeken: groenten hebben inderdaad een goed effect.