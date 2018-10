Citroen op je gezicht: heel gezond of huidje pesten?

Koken & etenCitrusvruchten, honing, havermout en avocado zijn lekker, maar je kunt er ook je eigen huid- en haarlijn mee fabriceren. Susette Brabander schreef een boek over voedingsmiddelen die volgens haar kunnen dienen als cosmetica. Leuk, maar is het verstandig?

Quote Natuurlij­ke producten hebben niet meer het suffe image van vroeger. Het is een marketing­term geworden Susette Brabander Brabander biedt in haar boek Culinaire cosmetica tal van recepten om thuis mee aan de slag te gaan. Met haar tips kun je je eigen cosmetica-chef worden. ,,Ik wilde mensen laten zien wat ze allemaal kunnen maken met de producten uit hun eigen keuken en tuin'', vertelt ze.



Een recept uit haar boek is de grapefruit-peeling, waarmee je dode huidcellen kunt verwijderen, enkel met het het sap van een grapefruit en een beetje suiker. Een ander doehetzelfproduct is haar conditioner van aloë vera. Die zorgt volgens Brabander voor sterkere lokken. Andere recepten: lavendel-lichaamsolie, knoflook-puistjesbestrijder en arganolie-dagcrème. Het boek is vorige week verschenen.

De recepten uit het kookboek hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn gemaakt op basis van natuurlijke ingrediënten. ,,Natuurlijk wordt steeds belangrijker voor mensen'', vertelt Brabander hierover. Zij is geen dermatoloog, maar volgde een opleiding tot grafisch ontwerper. ,,Mensen willen tegenwoordig niet alleen maar weten wat er op hun bord ligt, maar ook wat ze op hun gezicht smeren. Er is een groeiende behoefte aan eerlijke producten. Ik zie een langdurige trend, waar ik ook blij mee ben. Natuurlijke producten hebben niet meer het suffe imago van vroeger. Het is een marketingterm geworden.''

Niet zaligmakend

Hoewel ingrediënten en oliën uit de natuur steeds vaker een alternatief voor synthetische cosmetica zijn, staan dermatologen niet te trappelen. ,,Je ziet dat mensen bij 'natuurlijk' vaak denken aan iets wat per definitie goed en gezond zou zijn'', zegt dermatoloog Menno Gaastra, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. ,,Dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Natuurlijke stoffen kunnen je huid net zo goed irriteren als synthetische stoffen. Neem nou citrus, lavendel of bepaalde etherische oliën. En knoflook. Ik heb mensen meegemaakt die knoflook op hun huid smeerden, en bulten tot de macht 10 kregen. Iedere huid is anders, maar net als bij synthetische stoffen geldt: het is zeker niet zaligmakend.''

Irriteren

Gaastra is verder niet erg positief over het gebruik van peelings. ,,Een peeling is niets meer dan je huid pesten. Je haalt het bovenste laagje van je huid eraf, waardoor die frisser oogt. Daarbij kunnen de fruitzuren in peeling, zoals citrus, je huid enorm irriteren'', aldus Gaastra.



Wetenschappelijk gezien zijn er ook natuurlijke stoffen die wel werkzaam zijn gebleken. ,,Van aloë vera is bekend dat het een rustgevende werking op de huid heeft. Dat is een natuurproduct. Wolvet, bereid van schapenwol, is ook een natuurproduct. Het is de basis voor veel crèmes. De synthetische variant daarvan is juist weer beter gebleken, omdat de gunstige stoffen zijn behouden, terwijl de minder gunstige stoffen zijn verwijderd.''



De werking van natuurlijke producten voor de huid is niet altijd duidelijk. ,,Het blijkt ook een kwestie van keuze'', stelt Brabander. ,,Ik vind het gewoon veel logischer om de natuurlijke variant te verkiezen boven de synthetische variant. Natuurlijke ingrediënten worden beter door je lichaam herkend en daarom ook beter opgenomen.''

Hier is dermatoloog Menno Gaastra het niet mee eens. ,,Ik zou niet weten waarom. Het is leuk dat iets natuurlijk is, maar daarom hoeft het zeker niet beter voor je te zijn dan synthetische stoffen.''

Volledig scherm © Shutterstock

Het is belangrijk om je als consument te realiseren dat geen huid hetzelfde is. Brabander hierover: ,,Voor iedere huid werkt weer iets anders. Het is belangrijk om de producten af te stellen op je eigen huidtype.''