Claim over kip is misleidend: AH past verpakking aan

Dat staat in de beslissing die de Reclame Code Commissie (RCC) gisteren naar beide partijen heeft gestuurd. In theorie kan deze beslissing nog gewijzigd worden, maar AH heeft al besloten de verpakking aan te passen.

,,Albert Heijn bedondert zijn klanten én de kippen’’, zo laat Anne Hilhorst van Wakker Dier weten. ,,Albert Heijn claimt op de verpakking zelf dat zijn AH kip een ‘vitaler ras’ is dat ‘meer ruimte’ krijgt. Er is echter geen supermarkt die zijn kip minder ruimte geeft; wel zijn er zes supermarkten die hun kip méér ruimte geven, zoals Aldi, Lidl en Jumbo.’’ Marktleider Albert Heijn is juist de hekkensluiter, aldus Hilhorst. De Zaanse multinational blokkeert zo diervriendelijker producten, aldus Hilhorst.

Albert Heijn stelt de beslissing te hebben ontvangen. ,,Destijds – bij de introductie van deze kip – vond Wakker Dier dat een doorbraak’’, aldus woordvoerder Pauline van den Brandhof. Zij geeft aan dat AH niet vergelijkt met andere supermarkten, maar met eigen kippen, die de supermarktketen eerder verkocht. ,,In het verweer hebben wij ook aangegeven dat wij al stappen aan het maken zijn’’, aldus Van den Brandhof. Vanaf april staat de claim niet meer op de verpakking, meldt zij. ,,Iedereen snapt dat dat niet van vandaag op morgen is geregeld.’’ Alle kippen van Albert Heijn komen al van Nederlandse boerderijen en er wordt steeds vaker gebruikgemaakt van boerderijen die geen antibiotica gebruiken.

Kippen leven normaal gesproken in kleine groepen met een strikte hiërarchie (pikorde), meldt Wakker Dier. De groeisnelheid en de bezettingsdichtheid in de stal zijn – samen met afleidingsmateriaal – door de Wageningen Universiteit bestempeld als belangrijke factoren die het welzijn van kippen bepalen, aldus de dierenwelzijnsorganisatie. ,,Daarover jokken is dus extra kwalijk’’, meent Hilhorst.

Met gerust hart

AH-woordvoerder Van den Brandhof meldt dat de supermarkt juist voldoende kipproducten aanbiedt van producenten die dierenwelzijn in acht nemen. Wakker Dier schetst volgens haar een eenzijdig beeld. ,,We zijn de grootste aanbieder van scharrelkip en biologische kip. En we hebben de meeste aanbiedingen van de Beter Leven Kip. Het is heel belangrijk om dat te benadrukken: dat kunnen mensen met een gerust hart kopen.’’



Albert Heijn is juist ‘continu bezig’ om duurzaamheid en dierenwelzijn centraal te stellen, aldus Van den Brandhof.