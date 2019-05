Coca-Cola betaalt wetenschappers 8 miljoen om imago op te poetsen

Een onderzoek van Le Monde laat zien dat het Coca-Cola erom te doen was dat in publicaties zou blijken dat de effecten van het gesuikerde drankje op de gezondheid helemaal niet zo groot waren. Sinds 2010 zou het bedrijf in totaal zo’n acht miljoen euro hebben betaald aan verschillende experts om artikelen te publiceren die hun imago moesten oppoetsen. In dat bedrag zit tevens het geld dat Coca-Cola heeft uitgegeven aan het sponsoren van sportevenementen. Dat allemaal om te voorkomen dat publiek zou worden afgeraden frisdrank te drinken.



Dat Coca-Cola zich heeft gemengd in de wetenschap, toch de bron van kennis waar consumenten blindelings op zouden moeten kunnen vertrouwen, is wrang. Zo ontving een expert 2000 euro voor een artikel waarin hij de risico’s van het frisdrankje minimaliseert.