Coca-Cola komt voor het eerst met alcoholdrankje

Zussen Nelleke en Anne-Wil beginnen lunchroom zonder enige ervaring

16:08 De zussen Anne-Wil (27) en Nelleke (36) Hamstra uit Ermelo durfden vorig jaar te doen waar veel Nederlanders van dromen. Ze kochten een pand op en openden na veel bloed, zweet en tranen hun eigen lunchroom. Hoe ze dat verging, is te volgen in het RTL 4-programma Opdienen of Afserveren, dat vanavond voor het eerst te zien is.