Coca-Cola moet Britse productie stilleggen

Het probleem werd vorige week duidelijk toen Gavin Partington, directeur-generaal van de British Soft Drinks Association in een vakblad sprak over de problemen. De oorzaak is de sluiting van productielocaties van het gas. De grootste producenten van de scheikundige verbinding tussen een koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O) staan in Engeland, Noorwegen, Frankrijk en Nederland. ,,Europa kampt met het grootste leveringsprobleem van koolstofdioxide van de laatste decennia'', zei Partington toen.

In een verklaring stelt Coca-Cola: ,,We reageren nu op een industriebreed probleem dat de toevoer aan CO2 in het Verenigd Koninklijk beïnvloedt. Onze focus ligt op het inperken van de effecten die dit kan hebben op de beschikbaarheid van onze producten. Gedurende deze periode zetten we sommige van onze productielijnen voor korte tijd stil, maar er tot nu toe is geen onderbreking van de levering geweest en we gaan door met het leveren van orders aan onze klanten.''