Consument niet langer gefopt met vlees: wild is voortaan echt wild

Wild is vlees van een dier dat een vrij leven heeft gehad en zijn eigen kostje bij elkaar heeft gescharreld. Een hert uit een farm in Nieuw-Zeeland hoort daar niet bij, een konijn uit een hok of een in het bos gevoerde fazant ook niet, zegt Peter Klosse, voorzitter van de net opgerichte Stichting Keurmerk Echt Wild en eigenaar van restaurant De Echoput op de Veluwe.



Dat klinkt als een helder verhaal, maar de consument kan het amper zien. Daarom start in december het keurmerk Echt Wild, waardoor de consument herkent wat echt is. Oftewel, de consument kan hiermee onderscheiden of het wild een vrij leven heeft gehad of uit een hok of van een farm komt.