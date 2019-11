Consumenten krijgen eindelijk duidelijk logo voor voedingsmiddelen

Blokhuis heeft onderzoek laten doen naar verschillende varianten, waaronder het Scandinavische sleutelgatsysteem en de Britse stoplichtenvariant. Daarvan is het Franse NutriScore, dat als een soort energielabel werkt, het beste. Nederland sluit met deze keuze ook aan bij belangrijke (buur-)landen als Duitsland, België en Frankrijk.

Dat betekent niet dat deze optie ideaal is, in verhouding met Nederlandse voedselrichtlijnen. Het logo is bijvoorbeeld te positief over witbrood en juist weer te negatief over olijfolie. Daarom moet een internationale groep wetenschappers het logo verbeteren.

,,Er is nog werk aan de winkel voordat we tevreden zijn en volop kunnen doorstomen met de invoering", zegt Blokhuis. Hij wil ervoor zorgen dat wetenschappers ‘aan de knoppen zitten’. Ook Nederlandse onderzoekers worden ingeschakeld.

Quote Consumen­ten­on­der­zoek laat zien dat consumen­ten met hulp van Nu­tri-Scorehet gemakke­lijkst kiezen voor de gezondere keuze De supermarktorganisatie CBL Wie boodschappen doet, komt het logo hoogstwaarschijnlijk al veel eerder tegen dan over anderhalf jaar. Producten uit onze buurlanden dragen het logo al en belanden ook in Nederlandse schappen. Groentefabrikant HAK drukt het logo ook al af. Voedselfabrikanten zijn overigens niet verplicht om het voedselkeuzelogo op hun verpakking te zetten.

Supermarkten laten weten blij te zijn met de keuze. In november 2018 maakten zij al de keuze voor het in hun ogen ‘transparante en internationale logo’. Nu is haast geboden bij de invoering van dit door de overheid gedragen voedselkeuzelogo, meldt belangenorganisatie CBL. ‘Consumentenonderzoek laat zien dat consumenten met hulp van Nutri-Score op de verpakking het gemakkelijkst kiezen voor de gezondere keuze. Bovendien is het eenvoudig om producten op basis van kleuren te vergelijken.’

Trappelen

Het ‘gretige’ bedrijfsleven ‘staat te trappelen’, zegt Blokhuis. Hij vraagt niettemin om geduld en terughoudendheid. Omdat het rekenwerk achter het logo nog tegen het licht wordt gehouden, krijgen levensmiddelen straks misschien een andere uitslag. Dat zou voor de klant verwarrend kunnen zijn. En verwarring kost vertrouwen, weet de staatssecretaris.

Er wordt straks ook gecontroleerd of fabrikanten geen loopje nemen met het logo, aldus Blokhuis. Maar hoe dat gaat gebeuren, moet nog worden geregeld. De Consumentenbond is blij dat er voor NutriScore is gekozen. Wel vindt de bond het jammer dat consumenten er nog anderhalf jaar op moeten wachten.