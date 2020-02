Consumentenbond: Jumbo heeft zeker niet overal ‘gegarandeerd de laagste prijs’

De organisatie vergeleek de prijzen van 150 verschillende A-merken bij dertien verschillende supermarktformules. Volgens Jumbo krijg je bij zijn winkels ‘gegarandeerd de laagste prijs’. Die bewering blijkt te kloppen, maar bij slechts 110 van de bijna 700 Jumbo-vestigingen (16 procent). Bij deze winkels liggen de prijzen 7 procent onder het gemiddelde, blijkt uit het onderzoek van de Consumentenbond.

Jumbo

Bij bijna de helft van alle vestigingen (44 procent) betaal je juist meer dan het gemiddelde. A-merken zijn daar 1 procent duurder. ,,Daarmee is Jumbo niet meteen aanzienlijk duurder dan gemiddeld, zoals bijvoorbeeld een Spar’’, zegt Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond. ,,Maar het is wel opvallend. Jumbo pretendeert de goedkoopste te zijn, maar is dat dus lang niet altijd.’’

Het was al bekend dat Jumbo gebruikmaakt van verschillende prijsniveaus, meldt de Consumentenbond. Er zijn vier peilers. Naast de goedkoopste winkels en de duurste winkels, zijn er iets goedkopere winkels en gemiddelde winkels.

Utrecht of Friesland

Welk prijsniveau wordt gehanteerd, heeft sterk met de locatie te maken. ,,De prijsverschillen zijn gebaseerd op de mate van concurrentie in de buurt’’, zegt Van der Staak. ,,Als er weinig of geen andere supermarkten in de buurt zijn, liggen de prijzen vaak hoger’’, zegt Van der Staak. Met name vestigingen richting Utrecht, Brabant en de Randstad hanteren voordelige prijzen. Wanneer er veel supermarkten zijn in de buurt, zijn de prijzen juist lager.’’ In Friesland, Groningen en Zeeland zitten (op een paar uitzonderingen na) allemaal duurdere Jumbo’s.

Laagsteprijsgarantie

Is de slogan van Jumbo dan niet misleidend? Jumbo verwijst naar hun uitleg op de website dat deze laagsteprijsgarantie alleen geldt in plaatsen waar naast de Jumbo ook andere supermarkten en drogisterijen gevestigd zijn. Als ‘vestigingsplaats’ geldt de bebouwde kom waarbinnen de Jumbo-winkel of het Jumbo Pick Up Point is gelegen. De bebouwde kom wordt aangegeven middels blauwe borden met daarop een plaatsnaam en is dus niet altijd hetzelfde als de betreffende ‘gemeente’.

Spar