Consumentenbond: Termen als ‘suikervrij’ en ‘0,0 % vet’ zetten je op het verkeerde been

,,Teksten als ‘bron van vezels’ en ‘suikervrij’ zijn bedoeld om de consument op het verkeerde been te zetten", laat Babs van der Staak van de Consumentenbond weten. ,,De producent besteedt bij de spreuk aandacht aan één onderdeel van het product, maar laat de rest achterwege. Hierdoor weet de consument vaak niet meer wat nou écht gezond is, en welk product alleen maar doet alsof.”

De Consumentenbond wil dat verduidelijken door de Nutri-Score in Nederland in te voeren. ,,Een voedselkeuzelogo dat in één oogopslag laat zien hoe gezond of ongezond iets is. ‘A’ is het gezondst, ‘E’ het ongezondst. In Frankrijk en België hebben ze het al, nu wij nog", aldus Van der Staak.

Het ‘cijfer’ dat de Nutri-Score geeft aan een product wordt bepaald door het aantal calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten. ,,Je hoeft niet meer op verpakkingen te kijken maar kunt meteen -en heel makkelijk- het beste product voor jezelf uitkiezen", laat de woordvoerder weten. Want juist die verpakkingen kunnen het volgens Van der Staak zo verwarrend maken. ,,Producenten misleiden de consument vaak door mooie spreuken. Wanneer er ergens op staat dat iets suikervrij is, kan dat best zo zijn maar laten ze vaak achterwege dat er dan wel veel andere ongezonde dingen in zitten. Het kan ook zijn dat er dan een siroop in zit, en eigenlijk is dat gewoon suiker onder een andere naam. De consument weet niet altijd hoe ze ongezonde ingrediënten kunnen herkennen op verpakkingen, omdat het vaak verhuld is in andere termen. ”

Niemand wil een E

Wanneer het voedselkeurmerk in de supermarkt komt hoopt Van der Staak ook dat dit de producent aanspoort te gaan verbeteren. ,,Niemand wil een ‘E’ op hun verpakking. Ik hoop dat door het keurmerk de fabrieken gaan nadenken over hoe iets gezonder kan. Misschien kunnen ze bestanddelen vervangen, of minder zout of suiker toevoegen zodat het product dus een betere score krijgt.”



Om het keurmerk in heel Europa in te stellen is een burgerinitiatief gestart. In zeven Europese landen worden handtekeningen ingezameld om het keurmerk in de hele Europese Unie een verplicht onderdeel te maken. Per land is een bepaald aantal handtekeningen nodig zodat de Europese Commissie het gaat overwegen. In Nederland zijn dat 19.500 handtekeningen.