Cora (van Mora) neemt mensen in de maling met frikandel

Er gaan duimpjes omhoog. Lekker? Ja hoor. Snackfabrikant Van Geloven, waarvan Mora onderdeel is, kan gerust zijn: de nieuwe frikandellen die visitekaartje Cora uitdeelde bij de horecavakbeurs Horecava kunnen op goede reacties rekenen.



Als de proevers te horen krijgen dat er geen vlees in de frikandel zit, zijn ze verbaasd. ,,Volgens mij zit je me in de maling te nemen”, is een van de reacties. ,,Niet te geloven toch?” roept Cora tegen een stel. ,,Nee”, zegt het in koor.



Goed nieuws voor snackfabrikant Van Geloven, die eerder al een kroket en bitterbal zonder vlees maar met de smaak van draadjesvlees op de markt bracht. En een volledig plantaardige ‘Kipkorn’, allemaal samen met De Vegetarische Slager en oprichter Jaap Korteweg. Mora verkocht volgens het snackbedrijf binnen een jaar meer dan een miljoen vegetarische producten. Zelfs de hardcore snacker is om, zo bezweert de nieuwe topman Jan Aaltzen.

Lastig

Het ontwikkelen was razend moeilijk, noteerde snackkenner en journalist John Bas anderhalf jaar geleden al in BN DeStem uit de mond van Jaap Korteweg, de vegaslager zelf. ,,Lastig, lastig", zei hij in de zomer van 2018. ,,We zijn ermee bezig. Natuurlijk wil ik een vegadel. Maar hij moet wel meteen goed zijn, het moet wel meteen de beste zijn qua smaak, qua textuur. Het lijkt simpel, maar in die zin is frikandel niet het makkelijkste om vega te maken.”

De eerste indruk is dat het is gelukt: de bezoekers van de beurs zijn allemaal vakmensen en de reacties zijn overwegend positief. In de vleesvrije frikandel zit soja (eiwit en vezels) en de kruiden die normaal gesproken ook in een gewone frikandel belanden. In de supermarkt komt een variant die ook je ook in de oven en airfryer kunt bereiden.