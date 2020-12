Corrigerende tik onder de kerstboom

Vorig jaar rond deze tijd waren mevrouw Hamersma en ik bij onze dochter en haar man in San Francisco om kerst te vieren. Nu voelt het als vroeger, als in een ander leven, in een andere wereld. We dineerden in Lazy Bear, een tweesterrenrestaurant, waar de gasten schouder aan schouder aan twee grote gemeenschappelijke tafels zaten. Eenmaal terug in Nederland deelde ik mijn enthousiasme over die casual manier van fine dining met bevriende restauranthouders uit het sterrencircuit. ,,Weg met die kleine tafeltjes’’, orakelde ik.