Crisis in Bordeaux: wie wil de wijn nog kopen?

Koken & etenDe kelders staan bomvol en de nieuwe oogst komt eraan. Er heerst dikke crisis in de Franse regio met de wereldberoemde naam. Een van de oorzaken: het slechte imago van de wijn. In Nederland gaan alleen de allerbeste wijnen nog over de toonbank.

De verkoop daalt sterk, vooral in de supermarkten waardoor de kelders bij de wijnboeren vol blijven. Om het nog erger te maken komt de nieuwe wijn er al weer aan. Daarom luiden wijnboeren de noodklok.

Bordeaux lijdt, zo tekende wijnblad La Revue de Vin de France op uit de mond van Bernard Farges, de voorzitter van de CIVB, de branchevereniging van de wijnmakers. ,,We hebben veel crises meegemaakt in Bordeaux. Het is wreed en brengt radicale en snelle veranderingen met zich mee,” aldus Farges.

Het imago van de wijnen uit de wereldberoemde wijnstreek is tanende, aldus Farges. De oorzaken: de pesticiden die de boeren zouden gebruiken en de prijs. ,,Terwijl slechts enkele Bordeaux-wijnen duur zijn.” En dan zijn er ook wijnen van minder kwaliteit die weliswaar prettig geprijsd zijn maar het imago van de goede wijnen schaadt. Consumenten raken dan teleurgesteld.

De Bordeaux-regio ligt in het zuid-westen van Frankrijk.

De export groeide weliswaar met 4 procent, zei Allan Sichel, de vertrekkende voorzitter. Maar dat kwam vooral door de verkoop van de duurdere wijnen. De Chinese vraag stortte in want in dat land moeten de Franse wijnen opboksen tegen Australische en Chileense wijnen. Bovendien was de oogst in 2017 mager en bekijken wijndrinkers rode wijn tegenwoordig met andere ogen.

,,Consumententrends veranderen: de Fransen geven de voorkeur aan rosé, witte wijn, crémant, een trend die verder gaat dan de grenzen”, beweert Sichel. Een wijnmaker die bij de jaarlijkse bijeenkomst was, noemde de situatie ‘catastrofaal’. Zijn kelders zijn vol en er zijn nog maar twee maanden te gaan voordat de oogst uit circa zesduizend wijngaarden binnenkomt.

Nederlandse wijnkenners

Bordeaux wordt nog wel verkocht, melden Nederlandse wijnkenners, maar niet van alle chateaus. ,,De top 50 verkopen we wel", zegt David van Steenderen van restaurant Vineum in Rotterdam, die ook een eigen wijnhandel runt. ,,Ik mik op de topnamen. Een Château Lafite Rothschild willen klanten nog steeds graag kopen."



Die goede wijnen doen het ook bij wijnhandel Léon Colaris uit Weert goed. ,,Voor het topsegment Bordeauxwijnen dat wij al bijna 100 jaar verkopen lukt dit aardig,” legt Ruud Heuvelmans uit. Ondanks de prijzen. ,,De Bordeaux-regio heeft een belang om haar reputatie hoog te houden, ook in de mindere jaren, en daarmee ook de inkoopprijzen.”



Maar het draait juist om die andere wijnen, die meestal lagere scores halen bij de experts. Die mindere goden leggen het vaak af tegen vergelijkbare wijnen uit het Middellandsezeegebied, legt Van Steenderen uit. ,,Die chateaus hebben keiharde concurrentie van wijnen uit Italië en Spanje.” Pluspunt voor die wijnen: ze zijn zachter geprijsd.

Minder vaak een kelder

Dat de wijnmakers blijven zitten met flessen, heeft ook te maken met een cultuurverandering bij de drinkers, aldus Van Steenderen. ,,De jongere consument koopt op vrijdagmiddag wijn om die 's avonds open te maken. Die kopen niet om die wijn zes tot acht jaar te bewaren. Je ziet dat zij minder vaak een kelder hebben.”



,,In de middenklasse 10 tot 25 euro en de instap-Bordeaux van 5 tot 10 euro is er sprake van smaakverschuiving", zegt Heuvelmans. ,,De jongere consument wil een zwoelere, gemakkelijkere stijl rode wijn en die halen wij tegenwoordig uit Spanje, Chili en Argentinië voor een vaak hele aantrekkelijke prijs. Dat zien wij ook duidelijk in ons assortiment.”



Net als in Frankrijk ziet Heuvelmans ook een trend naar meer wit. ,,Dat zal ook wel aan de recente warme zomers liggen.” De klanten hebben belangstelling voor de frissere stijl wit uit de Loire en de Bourgogne.

Een ander effect: in China en India zijn consumenten meer en betere wijn gaan drinken. Bordeaux-wijn is een tijd zeer populair geweest bij die nieuwe consumenten. Het kon niet op en de nieuwe landen kochten al vroeg partijen op, waardoor traditionele afnemers zoals de Nederlanders en de Britten achter het net visten. ,,Die voelden zich genept”, aldus Van Steenderen.

Quote Misschien hebben de wijnmakers toch iets te lang stilgeze­ten David van Steenderne De prijzen ging omhoog, zag Heuvelmans, die liever van een crisis in wijnjaren spreekt. ,,Bordeaux 2017 was van een redelijke kwaliteit, maar de inkoopprijzen waren te hoog. 2018 is uitstekend maar daarom weer 10 tot 15 procent duurder dan 2017", vertelt hij. ,,Met name het Bordeauxrood segment onder de 7,50 euro staat onder druk. Vaak zijn deze wijnen ook vrij stug met redelijk veel tannine en hoge zuren. Niet echt het type wijn om een nieuwe groep consumenten aan te spreken.”

Stilgezeten

De maatregelen die de wijnmakers willen doorvoeren: de wijnverkoop stimuleren met kortingsbonnen en er komt een wijntour door de streek. Het plan is dat te doen op 24 en 25 januari, want dat zijn de dagen waarop Sint Vincent wordt geëerd. Dat is de beschermheilige van de wijnmakers.



Of die maatregelen werkelijk gaan helpen, is de vraag. ,,Misschien hebben de wijnmakers toch iets te lang stilgezeten", zegt Van Steenderen. ,,De verkoop verloopt al eeuwenlang via zogenoemde negociants. Het voordeel voor de wijnboeren is dat ze verzekerd zijn van afname omdat de wijn al lang tevoren wordt geproefd door experts en als de kwaliteit veelbelovend lijkt, wordt een goede prijs vastgesteld en verloopt de verkoop vlot. Maar ik sprak een wijnboer die toch zijn vraagtekens zet bij dit systeem, ook omdat de negociants zo'n 15 tot 17 procent van de verkoopprijs opstrijken.”

