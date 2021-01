Crisisbal vraagt om rood

halen en brengen Italiaanse hotspot aan Schevening­se haven: eerbetoon aan het vissers­dorp met de beroemde kaviaren

21 januari Met alles was rekening gehouden. Niet met die vervelende gast corona. Dus blijft het nieuwe restaurant La Liguria nog dicht maar kunnen we al wel naar de mercato in de lucht van zilte zee bij Scheveningen. Dat deden we dus, voor onze rubriek Halen en Brengen.