‘Crisiskoken’ al snel populair: toprecepten van de allerbeste koks voor weinig geld

Zo kan het ook! Restaurant bakt mals biefstukje in je voortuin

13:12 ,,Als gasten niet naar ons restaurant mogen komen, komen wij gewoon naar onze gasten.” Dat is het motto van het Rechthuis On Tour. Met een foodtruck rijden de koks van café Het Rechthuis in Mijdrecht de straat in en bereiden de gerechten voor de deur. Na afloop halen ze zelfs de vuile vaat weer op.