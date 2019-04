Croissantje of chocolade over met Pasen? Dit doe je met de restjes

Koken & eten Tijdens Pasen is er bij veel mensen thuis een uitgebreid ontbijt, lunch of brunch. Daar blijft vaak veel van over. Met deze tips zorg je dat je niks hoeft weg te gooien deze Pasen.

Paaseitjes, paasbroden en schalen vol gourmetvlees, met deze dingen zit misschien ook jij opgescheept na de paasdagen. Het is zonde om het weg te gooien, maar misschien weet je niet wat je er mee moet of kunt doen. Daisy Scholte van het kookboek Lekker koken met restjes en het Voedingscentrum geven tips zodat je niks meer hoeft weg te gooien dit jaar.

Paaseitjes zijn niet alleen voor Pasen ,,Mensen kopen altijd heel veel paaseitjes in waar veel van overblijft. Paaseitjes zijn heel leuk om te verwerken in een gerecht”, vertelt Daisy Scholte. ,,Je kan er bijvoorbeeld warme choco van maken door 2 of 3 eitjes in warme melk te doen, zo kan je ook nog variëren met smaakjes. Je kan ook een eitje in een cupcake doen of oprollen in een croissantje en die in de oven stoppen.”

Oud brood Bij het paasontbijt, de brunch of lunch staat er vrijwel altijd brood op tafel. Met zowel een paasbrood als normaal brood kun je nog veel doen, ook al is het al oud geworden. Op de site van het Voedingscentrum staan recepten die zich perfect lenen om oud brood toch nog te gebruiken. Zo kun je een Italiaanse broodsoep maken, of een broodbakje met eierragout. Scholte laat ook nog weten dat je ook voor een broodpudding kan gaan, hierin kan je naast normaal brood ook het overgebleven paasbrood in verwerken.

Vlees Scholtes tip voor overgebleven vlees is om het niet weg te gooien maar op te bakken. ,,Vlees is een stuk langer te bewaren als het gaar is. Hier kun je de dag erna een heel lekker nasigerecht van maken. Dan kun je het vlees klein snijden, eventuele groenten toevoegen en dan hoef je alleen rijst en nasikruiden toe te voegen.”

Bereid je slim voor

Bij de voorbereiding kan je op enkele dingen letten zodat je minder eten hoeft weg te gooien of te her gebruiken, zegt Scholte. ,,Het is leuk om veel eten op tafel te zetten, maar dit is lang niet altijd nodig. Bij het ontbijt hoef je niet álle broodjes al af te bakken. Dan blijven er gebakken broodjes over, en die worden dan oud. Bak wat nodig is, en eventueel kan je later nog broodjes bij bakken. Hetzelfde geld voor het vlees: pak niet alles in een keer uit. Vlees dat niet uit de koelkast is geweest kun je nog zeker twee dagen in de koelkast bewaren. En dit is een leuk weetje: voor elk uur dat melk uit de koelkast staat, is het een dag minder houdbaar. Schenk dus de glazen in, maar zet het pak dan terug in de koelkast.”