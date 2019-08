Cronut: goddelijk broodje of vette meelbal?

De reacties na het verorberen van de Lidl-cronut zijn - op z'n zachtst gezegd - nogal uiteenlopend. Veel klanten zijn erg te spreken over de cronut. ‘Mmmm, heerlijk. Ik hoop dat Lidl ze in het assortiment houdt’ en ‘Superlekker, ze smaakten heel erg vers.’ De combinatie van de Franse croissant en de Amerikaanse donut levert ook kritiek op. ‘Het proeft als een vette meelbal, ‘een dikke plak deeg in m'n maag’, ‘een te zware hap’ en ‘erg taai’, aldus een selectie uit de honderden reacties op de Facebook-pagina van Lidl Nederland.

Actie

Ook de klacht dat de cronut in veel filialen niet meer te koop was, wordt vaak geuit. Lidl laat weten dat het aanbieden van de cronuts bij een actie (streetfood) hoort en dat nog niet zeker is of het broodje in het vaste assortiment wordt opgenomen. Supermarkten als Jumbo en Albert Heijn verkochten in het verleden ook cronuts, maar het broodje is er nu niet meer verkrijgbaar.

,,We waren best verbaasd over de populariteit van dit product. De cronut was inderdaad snel uitverkocht, het spijt ons dat we klanten teleur hebben moeten stellen. De cronut is nog steeds een regelrechte hype, we hebben er boven verwachting veel verkocht’’, aldus een Lidl-woordvoerster. Volgens haar is nog niet 100 procent duidelijk of de cronut op korte termijn weer wordt verkocht in de winkels. ,,We kijken in ieder geval naar de mogelijkheden, maar uitsluitsel heb ik nog niet.’’

New York

De bedenker van de cronut is Dominique Ansel, chef van de gelijknamige patisserie in Soho, New York. In 2013 ging zijn eerste cronut over de toonbank. Sindsdien staan er voor zijn bakkerij elke dag honderden mensen in de rij om er eentje te bemachtigen. Wat juist de cronut van Ansel zo bijzonder maakt, blijft een goed bewaard geheim. Ook in Nederland verkopen sommige bakkers en ketens het combibroodje.

Nieuwsgierig geworden naar de smaak van een cronut? Met dit recept van 24Kitchen maak je ze zelf.

Ingredienten:

Croissantdeeg: 500 g bloem, 280 ml water, 20 g gedroogde gist, 20 g suiker, 1 mespuntje zout, 250 g boter

Banketbakkersroom: 1 vanillestokje, 250 ml melk, 75 g suiker, 2 eidooiers, 1 el bloem

Cronuts: 200 ml zonnebloemolie, 300 g suiker

Extra nodig: plasticfolie, bakpapier, bloem om te bestuiven, theedoek, steker van 11 cm doorsnede, steker van 5 cm doorsnede, spuitzak met gladde spuitmond

Bereidingswijze:

Maak een kuiltje in de bloem, giet het water erin en los de gist hierin op. Voeg de suiker toe. Strooi het zout in de bloem. Houd 50 gram boter achter. Voeg de rest van de boter toe. Meng beetje bij beetje de bloem erdoor en kneed tot een soepel deeg. Bestuif het aanrecht met een beetje bloem en rol het deeg uit tot circa 1 cm dikte. Dek het deeg af met plasticfolie en leg circa 40 minuten in de koelkast.

Haal het deeg uit de koelkast en bestuif met bloem. Wrijf de achtergehouden boter uit over tweederde van de oppervlakte van het deeg. Houd de randen vrij. Vouw het deeg in 3 delen, start hierbij met het niet-beboterde deel. Rol opnieuw uit tot 2,5 cm en vouw nogmaals in 3 delen. Verpak het deeg in bakpapier en leg circa 40 minuten in de koelkast. Herhaal het uitrollen nog tweemaal en rol het op het laatst uit tot 1,5 cm dik.

Banketbakkersroom: Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. Breng in een pan de melk met het vanillemerg en de helft van de suiker aan de kook. Roer de eidooiers met de rest van het suiker los en roer de bloem erdoor. Meng een scheutje melk door het eimengsel, schenk terug in de pan en roer goed door. Breng de banketbakkersroom aan de kook en gaar op laag vuur circa 3 minuten. Laat de banketbakkersroom afkoelen. Schep de banketbakkersroom in een spuitzak met een gladde spuitmond.