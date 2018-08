Culikaravaan Middelburg begint met de crêpes van Frédéric

Drankjes On Lemon mogen ook niet van Yoko Ono

7 augustus Yoko Ono (85), de weduwe van John Lennon, heeft een rechtszaak tegen het Poolse frisdrankbedrijf On Lemon (voorheen John Lemon) gewonnen. Met de verkoop van de drankjes onder het merk On Lemon - John is On wordt inbreuk gemaakt op het merk John Lemon van Yoko Ono.