Culinair auteurs nemen kijkje in elkaars boek: op welk gerecht zijn ze stiekem jaloers?

Het ene na het andere groentekookboek wordt uitgegeven. In de wirwar van recepten nemen culinair auteurs Janneke Vreugdenhil, Joke Boon en Isabel Boerdam op verzoek van deze site een kijkje in elkaars kookboeken. Zij geven aan op welk gerecht zij stiekem jaloers zijn.

Alle drie hebben zij een grote liefde voor groente en delen die in hun kookboeken De vega optie, De vegabijbel en We love groente. Deze groente-experts gingen op zoek naar hun favoriete recept, maar uit hun eigen boek mochten ze niet kiezen. Welk gerecht hadden zij graag zelf verzonnen?

Wie zijn de auteurs?

Joke Boon van De vega optie schreef al meerdere kookboeken, is journalist en schreef Bonen!, een kookboek over peulvruchten. Isabel Boerdam van De vegabijbel is oprichter van foodblog De hippe vegetariër en oprichter van de ‘Nationale week zonder vlees’ en Janneke Vreugdenhil is culinair journalist, columnist voor het NRC Handelsblad en schreef al eerder het kookboek We love groente.

De vega-optie van Joke Boon

Het favoriete gerecht van Janneke Vreugdenhil van We love Groente:

Bij het doorbladeren van het boek viel ik meteen voor de Italiaanse aubergineschnitzels met tomatensaus en gebakken kappertjes. Wat een geweldig idee om schnitzels te maken van plakken aubergine. Joke weekt die plakken eerst in melk omdat ze daar romig en zacht van worden. Dat wist ik niet en ga ik zeker eens proberen. Die gebakken kappertjes erbij zijn ook erg lekker. Ze geven een extra crunch en tegelijkertijd veel smaak. Al met al een volwaardige vegetarische optie waarnaast menig liefdeloos kiloknallerschnitzeltje zal verbleken.

Volledig scherm Italiaanse Aubergineschnitzel. © De vega optie

Volledig scherm De Vega Optie van Joke Boon (€20,99, Uitgeverij Nieuw Amsterdam.) © ,

Het favoriete gerecht van Isabel Boerdam van De vegabijbel:

,,Het recept voor het Linzen ‘gehakt’brood brengt mij terug naar vroeger. Echt jeugdsentiment! Mijn moeder maakte altijd het allerlekkerste ‘gehaktbrood’, een recept uit een oeroud vergeeld kookboek dat nog steeds een familiefavoriet is. Inmiddels staan variaties op dit recept ook in mijn boeken ‘De hippe vegetariër’ en ‘De vegabijbel’, maar ik ben altijd heel benieuwd hoe iemand anders zo’n gehaktbrood maakt. Ik ben heel benieuwd naar Joke haar interpretatie met linzen!

Volledig scherm Linzen 'gehakt’brood. © De vega optie

De vegabijbel van Isabel Boerdam

Het favoriete gerecht van Janneke Vreugdenhil van We Love Groente:

Het eerste dat ik zou willen maken uit De Vegabijbel is de zoeteaardappelpizza met vijgen en gorgonzola. De bodem van gepureerde zoete aardappel, havermout en eieren vind ik sowieso spannend klinken. Maar ook wat er óp de pizza gaat (gegrilde plakken aubergine, met balsamico gekaramelliseerde uien, verse vijgen en zoute, romige gorgonzola) klinkt als een heel goede combinatie van smaken en textuur. Als die bodem nu ook nog eens echt lekker krokant wordt, dan hebben we hier volgens mij een winning pizza.

Volledig scherm Zoeteaardappelpizza. © De vegabijbel

Volledig scherm De Vegabijbel van Isabel Boerdam (31,99, Carrera Culinair) © ,

Het favoriete gerecht van Joke boon van De vega optie:

Janneke inspireert op een leuke manier. Nergens dwingend maar vanuit oprechte passie voor groenten en de recepten die ze daar meemaakt. Ik vind veel recepten uit dit boek erg lekker maar de rabarbercurd voor op je boterham (blz 197) is een verrassend lekker gerecht dat ik zowel tijdens het ontbijt op een beschuit als bij het toetje in de ijskoude vanillevla erg lekker vind. Het combineert curd waar ik dol op ben en rabarber wat ik ook heel erg lekker vind. Rabarber kennen we als compote en taart maar dit is een leuke creatieve en nieuwe manier om ervan te genieten.

We love Groente van Janneke Vreugdenhil

Het favoriete gerecht van Joke Boon van De vega optie:

Leuk en herkenbaar om te lezen hoe Isabel op 9 jarige leeftijd besloot vegetariër te worden. Mijn dochter Eva verging het exact zo op 7 jarige leeftijd. In de Vegabijbel staan leuke creatieve en kleurrijke recepten waarbij ik meteen viel voor het uiterst verrassende en creatieve recept voor Koude meloensoep op blz 183 . Meloen kennen we als fruit, als voorgerecht met ham maar nog niet als soepje. In deze soep komt nog iets leuks aan bod: door de basilicum verandert de kleur, hierdoor associeer je het gerecht niet meteen met zoet en fruit. Met weinig ingrediënten een mooi recept. Leuk, dit ga ik beslist veel maken van de zomer.

Volledig scherm Rabarbercurd. © De Vegabijbel

Volledig scherm Koude meloensoep. © We love groente

Volledig scherm We love groente van Janneke Vreugdenhil (27,50, Uitgeverij Podium). © Uitgeverij Podium

Het favoriete gerecht van Isabel Boerdam van De vegabijbel:

Een kracht van Janneke vind ik echt haar eenvoudige recepten. Hoe leuk ik koken ook vind, met weinig moeite een superlekker resultaat op tafel zetten is iets waar íedereen blij van wordt. Deze courgette-oude kaas muffins lijken me echt een recept om iedere week te maken, en inderdaad in de vriezer te stoppen als meeneemlunch voordat m’n vriend ze op heeft. Dank voor het recept Janneke!