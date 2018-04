Culinaire hoogstandjes in de 777

Koken & etenEen menukaart waar een restaurant trots op zou zijn. Een sappige cheeseburger of juist een elegant Japans gerecht met gesneden groente of sushi. KLM gaat de concurrentie aan door de reizigers meer in de watten te leggen.

Klanten met een ticket voor de luxe (world)business class krijgen voortaan tussen Tokio en Amsterdam koninklijk te eten bij KLM. Het werd tijd, vond de blauwe luchtvaartmaatschappij, om de culinaire lat hoger te leggen voor de honderdduizenden reizigers die ieder jaar op deze lucratieve route vliegen. De concurrentie met andere maatschappijen is hard. Japan Airlines en All Nippon Airlines vliegen niet op Amsterdam, maar wel naar België, Duitsland en Frankrijk. Ook zij schotelen van huis uit hun gasten mooie gerechten voor.

Volledig scherm Het cabinepersoneel serveert de maaltijden van een dienblad. Foto KLM

De Japanse klanten waren niet helemaal tevreden, zegt Madeleine Braun. Zij is bij KLM product manager (world)business class. ,,Daarom ben ik blij dat KLM heeft geïnvesteerd om de service naar een hoger niveau te tillen.” Dat ging niet van een leien dakje, omdat de logistiek voor restauranteten op 10 kilometer hoogte drastisch anders moest worden ingericht. ,,Alle ingrediënten krijgen we vers binnen. Eén van onze collega’s van het cabinepersoneel is tijdens de vlucht in de galley (de keuken in het vliegtuig, red.) in de weer om de gerechten te bereiden, de borden op te maken en alles klaar te zetten.’’

Echt bestek

Twee KLM’ers serveren vanuit de galley op echte borden, met echt door Marcel Wanders ontworpen bestek. De trolley wordt zoveel mogelijk uit het gangpad geweerd; het cabinepersoneel is er juist meer te vinden. Deze omslag betekent dat er op elke vlucht een extra stewardess of steward nodig is.

Het restaurant-concept is vorig jaar geïntroduceerd op twee bestemmingen van KLM: Johannesburg in Zuid-Afrika en Bangkok in Thailand. Iedere bestemming heeft zijn eigen specialiteiten. KLM geeft geen klanttevredenheidcijfers, maar de waardering voor voeding en dranken is ‘aanzienlijk’ gestegen sinds de invoering op de die bestemmingen, wil de KLM-directeur voor maaltijden en dranken Martine van Streun wel kwijt. De Japanse havenstad Osaka is begin juli aan de beurt.

Volledig scherm Het Japanse voorgerecht op de menukaart: sushi met garnaal, lotuswortel, kinuta-maki met gerookte zal en witte radijs, komkommerrolletje met krab en pruimenpasta, omelet met pittige kabeljauwkuit, spiesje met gestoofde kip en broccoli. Foto AD

Alle stewards en stewardessen die op de Japanse vluchten meegaan, hebben een training gevolgd over de nieuwe service, die KLM Any time for you heeft gedoopt. KLM investeerde in trainingen voor personeel (600 medewerkers gaven zich hiervoor op), in nieuw servies van ontwerper Marcel Wanders en in de extra maaltijden. ,,We kunnen nu ook luxe hamburgers maken. Dat kan niet tegelijk voor 34 passagiers in de business class, maar wél als mensen gedurende de hele vlucht kunnen bestellen”, zegt Madeleine Braun.

Volledig scherm De Boeing 777-300 waarmee KLM tussen Tokio en Amsterdam vliegt.

Als je zeker een paar duizend euro voor een businessticket betaalt en elf uur in de 777-300 zit, dan wil je wel comfort. Dus een stoel die plat kan, een glaasje Spaanse witte wijn die Therèse Boer van de Librije voor je heeft geselecteerd en een bentobox met een viskoekje, sint-jakobsschelp en ansjovis. Om maar wat te noemen; de menukaart leest als een culinaire roman. Madeleine Braun van KLM: ,,Als mensen gestrest aan boord komen, kunnen ze ook iets anders drinken dan wat wij aanbieden op een dienblad, bijvoorbeeld een kop koffie. Mensen krijgen voor we vertrekken een amuse met iets warms en iets kouds. En wie snel wil gaan slapen, kan ook een lichte maaltijd nemen met een salade of soep en dan een dessert in plaats van het driegangendiner.’’ Als afscheid krijgen de reizigers een glas met een groen drankje. ,,Een energieshot om fris weer door te kunnen.’’

Quote Een rijstge­recht droogt snel uit. Daarom dekken we rijst af met groenten chef-kok Masanori Tomikawa

De kok die het menu voor de Tokio-vluchten heeft bedacht is, hoe kan het ook anders, een Japanner: Masanori Tomikawa, chef-kok van het Okura Hotel in Amsterdam. ,,Ik verwerk de seizoenen in de gerechten. Het is nu lente, dus we gebruiken bamboescheuten’’, zegt hij. Tomikawa merkt dat vooral de droge lucht in het vliegtuig de maaltijden parten kan spelen. ,,Een rijstgerecht droogt snel uit. Daarom dekken we rijst af met groenten, zoals wortelen en bamboescheuten. Zo blijft de rijst vochtig. En omdat de smaak van de reizigers op grote hoogte afneemt, zijn gerechten net iets gekruider dan op de grond.”

A la carte-menu

In economy class is deze restaurantservice niet mogelijk, schetst Martine van Streun van KLM. ,,Dat heeft te maken met de logistiek en met de verhouding tussen het aantal passagiers en het cabinepersoneel in de economy class.’’ Er zijn simpelweg te weinig stewardessen en stewards om dit karwei voor elkaar te boksen. Overigens sleutelt KLM ook op veel manieren aan het eten in economy. Passagiers die in economy apart willen tafelen, kunnen bijvoorbeeld voor hun vertrek een a la carte menu kopen (er zijn er 5). Standaard is er op de Japanse vluchten natuurlijk een Japanse maaltijd.

Volledig scherm De hamburger is een populaire keuze. Foto KLM